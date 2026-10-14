Departamento del Tesoro revela a NTN24 por qué sacó a Jorge Rodríguez de la lista OFAC: "forma parte del reconocimiento de Estados Unidos a Gobierno interino de Venezuela"

El Departamento del Tesoro levantó este miércoles 14 de octubre las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, líder de la ilegítima Asamblea Nacional y hermano de la líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

El nombre de Jorge Rodríguez fue eliminado de la lista de sancionados, informó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro.

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La sorpresiva medida ocurre varios meses después de que su hermana, Delcy Rodríguez, fuera retirada de la lista de la OFAC el pasado 1 de abril, apenas tres meses después de la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ahora, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos respondió a NTN24 sobre los motivos detrás de la controversial exclusión de Rodríguez, una de las figuras más importantes de la dictadura.

Según el organismo del Gobierno Trump, la medida va ligada al reconocimiento al régimen de la dictadora interina Delcy Rodríguez.

"La exclusión de Jorge Rodríguez de la lista forma parte del reconocimiento por parte del Gobierno de Estados Unidos del Gobierno interino de Venezuela y respalda el esfuerzo general de la Administración por impulsar el plan de tres fases del presidente Trump para la estabilización y la transición democrática de Venezuela", explicó el Tesoro de Estados Unidos.

Cabe recordar que sacar a una persona de la lista de la OFAC no implica automáticamente el levantamiento de otras restricciones, por ejemplo, una retirada del visado para viajar o transitar por Estados Unidos.

Jorge Rodríguez entró en la lista de la OFAC en septiembre de 2018.

Desde enero de este año, la detención y salida del país de Maduro precipitó el inicio de una transición política en Venezuela, bajo la supervisión del gobierno de Donald Trump y un cuestionado beneplácito sobre su reemplazo, Delcy Rodríguez.

La captura de Maduro y Cilia Flores se dio el pasado 3 de enero en una operación quirúrgica llevada a cabo por fuerzas norteamericanas en plena madrugada.