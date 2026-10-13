NTN24
Martes, 13 de octubre de 2026
Martes, 13 de octubre de 2026
Régimen de Venezuela

Anuncian impensado ingreso a Venezuela antes del 3 de enero, impulsado por Estados Unidos, de poderosos equipos

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Venezuela (EFE)
Bandera de Venezuela (EFE)
Venezuela anunció a finales de agosto, que otorgó concesiones hasta por 100 años a Nabep para operar 17 yacimientos.

Dos plataformas de perforación y once equipos de reacondicionamiento de pozos petroleros llegaron a Venezuela tras años de desinversión y abandono en el sector, informó el martes Nabep, la empresa que opera el pacto con en el que el régimen cedió a Estados Unidos un 20% de sus gigantes reservas de crudo.

El régimen anunció a finales de agosto, que otorgó concesiones hasta por 100 años a Nabep para operar 17 yacimientos con un potencial productivo de 65.000 millones de sus reservas petroleras.

Nabep está asociada con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que posee el 35% de las acciones, según ha informado la Casa Blanca, y poder de veto en el consejo de administración.

El nuevo material, el primero en entrar a Venezuela en 15 años, llegó la semana pasada, indicó la empresa.

o

"Cada plataforma petrolífera que llega a Venezuela nos acerca a alcanzar nuestros objetivos de producción y a revitalizar la economía de nuestro país", sostuvo el director ejecutivo de la empresa, Alejandro Betancourt, un polémico empresario.

Venezuela tenía en junio apenas dos taladros activos, según la firma Baker Hughes. Hace dos décadas, el país contaba con más de un centenar, pero la industria petrolera colapsó tras años de desinversión, corrupción y sanciones estadounidenses.

El país ha recuperado progresivamente su producción desde la captura de Maduro en un operativo de Estados Unidos en enero.

En septiembre alcanzó una producción de unos 1,2 millones de barriles diarios, aún lejos de los 3 millones que generaba a finales del siglo pasado.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) espera alcanzar la meta de los 1,5 millones de barriles diarios en 2027.

"El reto que tenemos por delante es grande, pero no hay mejor socio que el gobierno de Estados Unidos", resaltó Betancourt en el comunicado.

o

Betancourt, de 46 años, tiene una causa abierta en España por lavado de dinero y fraude fiscal, mientras que Suiza abrió un proceso en su contra por "blanqueo de dinero". En Venezuela también fue investigado por desfalco.

Temas relacionados:

Régimen de Venezuela

Acuerdo petrolero

Gas y Petróleo

Petróleo en Venezuela

Cae Maduro en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Contundente pedido a la justicia de EE. UU.: investigar denuncias contra Verónica Alcocer y su posible extradición

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela hoy es un país desnutrido": experta ante indignantes declaraciones de Delcy Rodríguez en Roma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Son hechos muy graves": Álvaro Leyva aportó documentación contra Gustavo Petro a la embajada de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

De la Espriella promete capturar a los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

De la Espriella lanza advertencia ante jornada de manifestaciones: "La protesta no autoriza a agredir"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Actualidad

Ver más
Ministro israelí afirma que "terrorista" intentó estrellar un vuelo de Flydubai - EFE
Israel

Ministro israelí afirma que "terrorista" intentó estrellar un vuelo de Flydubai: "Quería asesinar a los 180 israelíes a bordo"

Hombre escribiendo en un ordenador / Comunicado del régimen venezolano - Fotos: Pexels / X
Régimen venezolano

El régimen chavista ordena levantar restricciones contra varios portales web en Venezuela

Ataque de EE. UU. a narcolancha en el Caribe - Foto: Captura
Narcolancha

Así fue el ataque letal de Estados Unidos desde el aire contra una narcolancha en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ministro israelí afirma que "terrorista" intentó estrellar un vuelo de Flydubai - EFE
Israel

Ministro israelí afirma que "terrorista" intentó estrellar un vuelo de Flydubai: "Quería asesinar a los 180 israelíes a bordo"

Hombre escribiendo en un ordenador / Comunicado del régimen venezolano - Fotos: Pexels / X
Régimen venezolano

El régimen chavista ordena levantar restricciones contra varios portales web en Venezuela

Ataque de EE. UU. a narcolancha en el Caribe - Foto: Captura
Narcolancha

Así fue el ataque letal de Estados Unidos desde el aire contra una narcolancha en el Caribe

Néstor Lorenzo DT de la "Tricolor" - Foto EFE
Colombia

"Esperemos que no prospere por el bien del fútbol": Néstor Lorenzo cuestiona el que sería nuevo formato de clasificatorios al Mundial 2030

Antonio Guterres dio su último discurso ante la Asamblea General de la ONU como secretario. - Foto: AFP
António Guterres

En medio de cuestionamientos por gestión de la ONU, Guterres dio su último discurso ante la Asamblea

Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Venezuela

Estados Unidos ofrece becas a emprendedores venezolanos: así es cómo puede postularse al programa

Capturado alias "el Flaco", señalado de tener vínculos con el Clan del Golfo - Foto captura
Captura

Golpe de autoridad contra la delincuencia: Capturado alias ‘El Flaco’, quien era aliado del Clan del Golfo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023