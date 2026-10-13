Anuncian impensado ingreso a Venezuela antes del 3 de enero, impulsado por Estados Unidos, de poderosos equipos

Dos plataformas de perforación y once equipos de reacondicionamiento de pozos petroleros llegaron a Venezuela tras años de desinversión y abandono en el sector, informó el martes Nabep, la empresa que opera el pacto con en el que el régimen cedió a Estados Unidos un 20% de sus gigantes reservas de crudo.

El régimen anunció a finales de agosto, que otorgó concesiones hasta por 100 años a Nabep para operar 17 yacimientos con un potencial productivo de 65.000 millones de sus reservas petroleras.

Nabep está asociada con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que posee el 35% de las acciones, según ha informado la Casa Blanca, y poder de veto en el consejo de administración.

El nuevo material, el primero en entrar a Venezuela en 15 años, llegó la semana pasada, indicó la empresa.

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"Cada plataforma petrolífera que llega a Venezuela nos acerca a alcanzar nuestros objetivos de producción y a revitalizar la economía de nuestro país", sostuvo el director ejecutivo de la empresa, Alejandro Betancourt, un polémico empresario.

Venezuela tenía en junio apenas dos taladros activos, según la firma Baker Hughes. Hace dos décadas, el país contaba con más de un centenar, pero la industria petrolera colapsó tras años de desinversión, corrupción y sanciones estadounidenses.

El país ha recuperado progresivamente su producción desde la captura de Maduro en un operativo de Estados Unidos en enero.

En septiembre alcanzó una producción de unos 1,2 millones de barriles diarios, aún lejos de los 3 millones que generaba a finales del siglo pasado.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) espera alcanzar la meta de los 1,5 millones de barriles diarios en 2027.

"El reto que tenemos por delante es grande, pero no hay mejor socio que el gobierno de Estados Unidos", resaltó Betancourt en el comunicado.

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Betancourt, de 46 años, tiene una causa abierta en España por lavado de dinero y fraude fiscal, mientras que Suiza abrió un proceso en su contra por "blanqueo de dinero". En Venezuela también fue investigado por desfalco.