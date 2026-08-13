"Murió en mis brazos": volvió al colegio por su hija y terminó viendo como la mejor amiga fallecía en sus brazos tras terremoto en Colombia

Kelly Díaz volvió corriendo al colegio Nuevo Edén de Cali a instantes de haber comenzado el terremoto del pasado lunes , angustiada por su hija, a la cual había dejado allí minutos anteriores.

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Al llegar, encontró parte de la estructura de la institución derrumbada y varios niños los cuales habían sido afectados por el movimiento telúrico.

Entre las víctimas se encontró con la mejor amiga de su hija, una niña de 10 años junto a una de sus profesoras. Díaz, que es psicóloga y con entrenamiento en primeros auxilios, entró al lugar para atender a los estudiantes ya los heridos, según le contó a BBC Mundo.

La niña aún tenía signos vitales en el momento en que Díaz empezó a asistirla.

Tenía lesiones graves en la cabeza y estaba entre los escombros, a la vez que la ayuda médica no llegaba al colegio. “Ella y la profesora tenían signos vitales, pero no llegaba a ayudar”, relató Díaz.

La psicóloga detalló que, ante la ausencia de ambulancias, fueron los propios voluntarios los que empezaron a atender a los afectados ya sacar los cuerpos.

La niña finalmente murió mientras Díaz intentaba mantenerla con vida. "Murió en mis brazos. Luego recibimos a su madre", fue lo que le contó la psicóloga a BBC Mundo.

La situación se transformó en crítica ya que el colegio había quedado casi al completo aislado de los puntos más importantes de atención.

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Según Díaz, la estructura del colegio era pequeña y tenía alrededor de 14 estudiantes por salón. La caída de una parte de la cúpula fue la que ocasionó el desastre dentro del plantel.

El terremoto, de magnitud 7,4, sacudió el occidente de Colombia el lunes 10 de agosto e hizo que Cali fuese una de las ciudades más afectadas.

Para el miércoles, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) había registrado 265 fallecidos de forma preliminar.

En este transcurso de trabajos de búsqueda, Díaz se incorporó a los equipos que realizan tareas entre los edificios que fueron colapsados.

Su experiencia en las primeras horas de la emergencia la llevó a insistir en la importancia de los voluntarios, sobre todo en sectores en los cuales la ayuda profesional demora en llegar.

“Es el pueblo quien salva al pueblo”, afirmó Díaz. La psicóloga expresó que los ciudadanos hacen parte de las tareas médicas, entrega de alimentos y agua , organización de centros de acopio y retiro de escombros.