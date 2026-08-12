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Terremoto en Colombia

“Si nos organizamos cabemos todos”: El evento de Juanpis González para reconstruir viviendas tras el terremoto en Colombia

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Juanpis González, realizará el show benéfico en el Movistar Arena en Bogotá- Foto: Una captura de pantalla de Instagram y de X.
Juanpis González, realizará el show benéfico en el Movistar Arena en Bogotá- Foto: Una captura de pantalla de Instagram y de X.
El 100% de lo recaudado a través de donaciones en Tuboleta se entregará a la Fundación “PLAN” para la reconstrucción de hogares en Chocó.

En una movilización sin precedentes de la industria del entretenimiento local, Riaño producciones y el ecosistema BeatHub Entertainment anunciaron la realización de una edición especial de “The Juanpis Live Show”, titulada “Si nos organizamos cabemos todos”, con el objetivo de recaudar fondos para las familias damnificadas por el terremoto.

El evento, liderado por el comediante Alejandro Riaño bajo su célebre personaje Juanpis González, se llevará a cabo el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá.

Contará con la participación estelar de artistas de la talla de Feid, Carlos Vives, Kapo, Manuel Turizo, Mike Bahía, Nidia Góngora, ChocQuibTown, Piso 21, Santiago Cruz, Monsieur Periné, Manuel Medrano y Luis Alfonso, entre otros invitados.

​La iniciativa destaca por el compromiso de toda la cadena de valor del sector. Empresas como Movistar Arena, TuBoleta, Breakfast Live, Thunder Production, Venues & Snacks y diversos proveedores logísticos operarán y producirán la jornada de manera 100 % gratuita, donando sus equipos, infraestructura y personal.

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​Esta alianza estratégica garantiza que el 100 % de los recursos recaudados ingresen directamente a la “Fundación PLAN”, ONG con más de dos décadas de presencia en el Chocó y 60 años en el país, y la gestión de su casa matriz en Reino Unido (Plan Internacional).

Porque reconstruir un país también es una tarea colectiva

¿Cómo participar?

1. Realiza tu donación a través de Tuboleta.

2. Recibe tu invitación para asistir a The Juanpis Live Show: “Si nos organizamos cabemos todos”.

3. Acompáñanos el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá.

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4. Tu aporte será destinado a los proyectos de reconstrucción de viviendas en las zonas críticas afectadas del Chocó a través de la fundación PLAN.

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