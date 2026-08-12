Cincinnati empezará sin sus dos máximos favoritos: Alcaraz y Sinner se pierden el ATP Masters 1.000

El Masters 1.000 de Cincinnati empieza este jueves sin Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner, los dos primeros jugadores del ranking mundial actualmente, un mal comienzo para uno de los principales torneos de la gira de Estados Unidos sobre pista dura.

La ausencia de Alcaraz se confirmó el pasado 4 de agosto. El español, número dos del mundo y campeón defensor del torneo, ha decidido retirarse por su lesión en la muñeca derecha que lo ha dejado afuera de la competición desde abril. El tenista no disputa un partido oficial desde el torneo de Barcelona.

El problema físico de igual forma genera dudas acerca de su preparación para el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y torneo que empezará el 30 de agosto en Nueva York. Alcaraz tenía planeado volver justamente en Cincinnati, torneo iba a defender el título conseguido el año pasado.

La baja de Sinner se conoció luego y terminó de cambiar por completo el panorama del torneo. El italiano, número uno del mundo, habló sobre su retirada por una lesión en la rodilla derecha. El jugador detalló que, aunque tuvo tratamiento e hizo esfuerzos realizados junto con su equipo médico, aún no estaba en condiciones de competir.

Sinner, al igual que Alcaraz, no participó en el Masters 1.000 de Canadá, por lo que llegará al Abierto de Estados Unidos con una preparación competitiva limitada. El italiano no juega desde la final de Wimbledon, campeonato consiguió el quinto título de Grand Slam de su carrera.

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La coincidencia de estas ausencias cambia el cuadro de Cincinnati. Sinner había ganado el torneo en 2024 y fue finalista en 2025, justamente ante Alcaraz, quien había terminado quedándose con el torneo. La edición de 2026 ahora va a tener un campeón diferente.

El escenario entonces abre una oportunidad para otros jugadores, entre los que se encuentran Novak Djokovic, Alexander Zverev y Daniil Medvedev, que ahora tendrán protagonismo en un torneo que siempre se ha destacado por reunir a las principales figuras del circuito masculino.

Esta situación vuelve a poner sobre la mesa el exigente calendario del tenis profesional. Las ausencias de los dos mejores jugadores del mundo llegan luego de que ninguno participara en el Masters 1.000 de Canadá, el cual se disputó como parte de la preparación para el Abierto de Estados Unidos. Algunos jugadores cuestionaron de manera pública la acumulación de torneos y las dificultades que corresponden a mantener la salud física en una temporada tan extensa.

El Masters 1.000 de Cincinnati se jugará del 13 al 23 de agosto. Con Alcaraz y Sinner fuera, el torneo pierde de entrada el enfrentamiento que muchos esperaban ver en la gira norteamericana.

No obstante, la prioridad pasa ahora por recuperarse antes del Abierto de Estados Unidos. La evolución de sus lesiones serán las responsables de determinar si podrán llegar en condiciones al último Grand Slam del año, el cual su cuadro principal comenzará el 30 de agosto.