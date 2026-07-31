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Expectativa e incertidumbre en Venezuela por diálogo entre el régimen y Asamblea de 2015: “Que el chavismo cumpla”

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Este sábado 1 de agosto inician los diálogos entre el régimen de Delcy Rodríguez y la Asamblea legítima de 2015 en Venezuela, unas negociaciones avaladas por Estados Unidos pero sin participación de la líder democrática y Nobel de Paz María Corina Machado. En entrevista con La Noche de NTN24, el líder democrático venezolano en el exilio Omar González y el politólogo venezolano Enderson Sequera analizaron la expectativa e incertidumbre que genera la ausencia de Machado y el bloque opositor que venció a Nicolás Maduro en las urnas el 28 de julio de 2024 y cuya victoria fue determinante para la captura del jefe chavista en enero de este año.

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