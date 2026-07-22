Donald Trump estaría impulsando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que se convierta en el nuevo secretario general de la ONU

En una propuesta sin precedentes para el panorama diplomático global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas, según reveló el diario New York Post, que cita a fuentes cercanas al mandatario.

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Según fuentes cercanas, el mandatario estadounidense considera que Infantino, de 56 años, cuenta con el respeto internacional y la habilidad necesaria para construir puentes entre diversas naciones. Esta valoración habrá tomado fuerza a partir del trabajo conjunto y la relación estrecha desarrollada en estos últimos meses durante la organización del Mundial de Fútbol.

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Cabe resaltar que la Asamblea General elegirá este año al próximo Secretario General de la ONU para que reemplace al portugués António Guterres, cuyo mandato se termina a finales de diciembre.

El candidato necesita que el Consejo de Seguridad lo recomiende primero y, dado que Estados Unidos tiene poder de veto en este consejo, podría incidir en la votación final del pleno.

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La relación entre Trump e Infantino se consolidó durante los preparativos de la Copa del Mundo, marcada por múltiples apariciones públicas conjuntas e incluso la entrega del primer Premio de la Paz concedido por la entidad rectora del fútbol internacional el pasado 5 de diciembre.