Tras ocho meses en órbita: El astronauta de la NASA Chris Williams y dos cosmonautas rusos regresaron con éxito a la tierra

Luego de completar un exigente misión científica de ocho meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), el astronauta de la NASA Chris Williams y los cosmonautas de la agencia Roscosmos, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, regresaron con éxito a la tierra este domingo 26 de julio.

La cápsula de descenso de la nave espacial Soyuz MS-28 tocó tierra de forma segura, asistida por paracaídas a las 5:27 a.m hora centro de Estados Unidos, en una zona remota al sureste de la ciudad de Zhezkazgan, en Kazajistán, casi tres horas después de desacoplarse del complejo orbital.

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El recorrido de la tripulación comenzó el 27 de noviembre de 2025, cuando despegaron hacia el laboratorio orbital. Durante sus 241 días en el espacio, la Expedición 74 completó 3.856 órbitas alrededor del planeta, acumulando un recorrido de más de 102 millones de millas (164 millones de kilómetros).

El viaje fue la primera vez que Williams y Mikaev estuvieron en el espacio. Para Kud-Sverchkov, fue su segundo viaje alrededor de la Tierra.

Según los protocolos de la misión, la tripulación pasó por revisiones médicas de inmediato después de salir de la cápsula. Luego, fueron llevados en helicóptero a Karaganda, en Kazajistán. Desde allí, Williams tomará un avión de la NASA para dirigirse al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas.

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Estos avances forman parte de las operaciones continuas a borde de la EEI, plataforma que por más de 25 años ha funcionado como pilar para el desarrollo científico de la humanidad y como ensayo previo para el regreso a la luna mediante el programa Artemis y las futuras misiones tripuladas hacia Marte.