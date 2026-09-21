NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Modelo

Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford: habría ocurrido en un centro de rehabilitación

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford - EFE
Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford - EFE
Según el representante de la familia, sus seres allegados piden privacidad en el difícil momento que atraviesan.

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció el domingo a los 27 años, según informó un representante de la familia.

o

Según la información divulgada, Gerber falleció en un centro de rehabilitación, de acuerdo con los registros en línea del médico forense del condado de Los Ángeles. El fallecimiento fue confirmado por Allie Jenkins, representante de Crawford y Rande Gerber, quienes se casaron en 1998.

La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, dijo Jenkins en un correo electrónico el domingo por la noche.

Cabe resaltar que Gerber era modelo y hermano mayor de la modelo y actriz Kaia Gerber.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Gerber nació en Beverly Hills, California, en 1999, y era el hijo mayor de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber. Su hermana menor, Kaia Gerber, también construyó una carrera en el mundo de la moda y ambos siguieron los pasos de su madre.

Su acercamiento profesional al modelaje inició cuando era adolescente, pues a los 16 años llegó a las pasarelas internacionales y participó en un desfile de Moschino, una de las primeras apariciones que marcó su incursión en el mundo de la moda.

Con el paso de los años, Gerber trabajó con algunas de las casas de moda y diseñadores más reconocidos de la industria:

  • Burberry
  • Dolce & Gabbana
  • Bottega Veneta
  • Tommy Hilfiger
  • Ralph Lauren
  • Calvin Klein
  • Celine
  • Omega

A pesar de su carrera como modelo, a lo largo de los últimos años, Presley Gerber habló públicamente sobre las dificultades que enfrentaba relacionadas con su salud mental. Entre los temas que llegó a mencionar estuvieron los ataques de pánico y el tratamiento que recibía para intentar controlarlos.

En diciembre del año pasado, el modelo compartió en Instagram un video en el que se refirió a su experiencia con medicamentos formulados, entre ellos antidepresivos, que utilizaba como parte del manejo de estos episodios.

o

Asimismo, en 2019 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y recibió una condena de tres años de libertad condicional.

Finalmente, por ahora, las circunstancias alrededor de su muerte continúan bajo investigación. La causa del fallecimiento todavía no ha sido establecida de manera oficial y, conforme al llamado de la familia de manejar todo con privacidad, se mantiene a la espera de los reportes oficiales sobre la causa de su fallecimiento.

Temas relacionados:

Modelo

Artistas

Fallecimiento

Muerte

Lucha contra las drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella y Marco Rubio se reúnen en Barranquilla - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Inicia una nueva etapa de la relación EEUU - Colombia: el abrazo de Rubio a De la Espriella

Soldado fallecido tras ataque al Ejército - Canva y Redes
Ejército de Colombia

Soldado murió tras ataque contra tropas del Ejército por parte de las disidencias de las Farc en el Cauca

Damnificados en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

“Estamos inundados, hay escasez”: damnificados por el terremoto en Venezuela exigen ayuda al régimen

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella y Marco Rubio se reúnen en Barranquilla - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Inicia una nueva etapa de la relación EEUU - Colombia: el abrazo de Rubio a De la Espriella

Aficionados - foto de referencia de EFE
River Plate

Hincha de River murió en el Monumental tras la eliminación de la Copa Sudamericana: esto es lo que se sabe

Soldado fallecido tras ataque al Ejército - Canva y Redes
Ejército de Colombia

Soldado murió tras ataque contra tropas del Ejército por parte de las disidencias de las Farc en el Cauca

Damnificados en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

“Estamos inundados, hay escasez”: damnificados por el terremoto en Venezuela exigen ayuda al régimen

Delcy Rodríguez llega a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU y para su encuentro con Trump - EFE
Estados Unidos

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en un vuelo nocturno para participar en la Asamblea General de la ONU y encontrarse con Trump

Ataque con explosivos estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar - Captura de pantalla de redes
Ataque

Así fue el ataque con explosivos a estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar: “Necesitamos sistemas antidrones urgentes”

embajador británico George Hodgson- Foto: ilustración Canva foto tomada de la red social X de @HodgsonGeorge
Embajador

Tras cuatro años en Colombia, el embajador británico anuncia su despedida con un icónico video sobre la cultura del país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023