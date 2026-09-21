Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford: habría ocurrido en un centro de rehabilitación

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció el domingo a los 27 años, según informó un representante de la familia.

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Según la información divulgada, Gerber falleció en un centro de rehabilitación, de acuerdo con los registros en línea del médico forense del condado de Los Ángeles. El fallecimiento fue confirmado por Allie Jenkins, representante de Crawford y Rande Gerber, quienes se casaron en 1998.

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, dijo Jenkins en un correo electrónico el domingo por la noche.

Cabe resaltar que Gerber era modelo y hermano mayor de la modelo y actriz Kaia Gerber.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Gerber nació en Beverly Hills, California, en 1999, y era el hijo mayor de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber. Su hermana menor, Kaia Gerber, también construyó una carrera en el mundo de la moda y ambos siguieron los pasos de su madre.

Su acercamiento profesional al modelaje inició cuando era adolescente, pues a los 16 años llegó a las pasarelas internacionales y participó en un desfile de Moschino, una de las primeras apariciones que marcó su incursión en el mundo de la moda.

Con el paso de los años, Gerber trabajó con algunas de las casas de moda y diseñadores más reconocidos de la industria:

Burberry

Dolce & Gabbana

Bottega Veneta

Tommy Hilfiger

Ralph Lauren

Calvin Klein

Celine

Omega

A pesar de su carrera como modelo, a lo largo de los últimos años, Presley Gerber habló públicamente sobre las dificultades que enfrentaba relacionadas con su salud mental. Entre los temas que llegó a mencionar estuvieron los ataques de pánico y el tratamiento que recibía para intentar controlarlos.

En diciembre del año pasado, el modelo compartió en Instagram un video en el que se refirió a su experiencia con medicamentos formulados, entre ellos antidepresivos, que utilizaba como parte del manejo de estos episodios.

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Asimismo, en 2019 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y recibió una condena de tres años de libertad condicional.

Finalmente, por ahora, las circunstancias alrededor de su muerte continúan bajo investigación. La causa del fallecimiento todavía no ha sido establecida de manera oficial y, conforme al llamado de la familia de manejar todo con privacidad, se mantiene a la espera de los reportes oficiales sobre la causa de su fallecimiento.