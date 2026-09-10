De la Espriella reveló lujos que se daban integrantes del Clan del Golfo tras lograr 10 capturas incluida la de un extraditable: imágenes del operativo

El presidente Abelardo de la Espriella mostró un nuevo golpe contra las estructuras del narcotráfico en Colombia. A través de sus redes sociales, el mandatario difundió imágenes del operativo que permitió la captura de 10 personas señaladas de integrar una estructura narcotraficante vinculada al Clan del Golfo.

De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, la operación se desarrolló en Antioquia y Valle del Cauca, en una acción coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA.

Entre los capturados hay una persona que, según el reporte presentado por el presidente, tiene solicitud de extradición hacia Estados Unidos.

Asimismo, el operativo no se limitó a las capturas. De la Espriella también informó sobre la afectación de las finanzas de la estructura investigada, con la aplicación de extinción de dominio sobre 39 bienes, entre inmuebles, sociedades, establecimientos comerciales y vehículos, cuyo valor fue estimado en más de 12.000 millones de pesos.

Según el balance divulgado por el mandatario, la organización habría movido cerca de 2,3 billones de pesos a través de 1.953 transacciones internacionales en la que, incluso, utilizaba criptomonedas y mecanismos que, de acuerdo con la investigación, habrían permitido el ingreso de recursos provenientes del narcotráfico al sistema financiero colombiano.

Cabe resaltar que la publicación hace parte de la serie de resultados operacionales que el propio presidente ha venido mostrando desde el comienzo de su administración.

En días anteriores, De la Espriella también informó sobre capturas y operaciones contra integrantes del Clan del Golfo, entre ellas un procedimiento en Zaragoza, Antioquia, que dejó dos capturados, un sometido a la justicia y un menor recuperado. En ese operativo fueron incautadas armas, municiones, explosivos y material de comunicaciones.

El mandatario también había reportado el pasado 2 de septiembre 18 capturas, siete sometimientos a la justicia y la recuperación de cuatro menores en un periodo de 24 horas, además de la muerte de un integrante del Clan del Golfo durante operaciones de la Fuerza Pública.

En esta oportunidad, el mensaje de De la Espriella vuelve a centrarse en las capturas y en afectar el músculo financiero de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Finalmente, el video publicado por el presidente muestra el procedimiento realizado por las autoridades, mientras su mensaje destaca que la ofensiva busca perseguir no solo a quienes integrarían estas estructuras, sino también los bienes y recursos que presuntamente sostienen sus actividades criminales.