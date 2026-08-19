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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Fútbol

Luto en el fútbol: falleció querido jugador argentino que hizo historia en más de un equipo colombiano

agosto 19, 2026
Por: David Lozano
Falleció reconocido futbolista - Canva
Falleció reconocido futbolista - Canva
Su fallecimiento se dio el pasado 18 de agosto en Argentina, donde dejó un gran legado en Independiente de Avellaneda al conquistar varios títulos.

Eduardo Maglioni dejó una huella en el fútbol colombiano y hoy muchos jugadores, clubes e hinchas lamentan su fallecimiento. Fue un argentino que hizo historia en el fútbol colombiano, donde construyó gran parte de su carrera profesional. Ahora, amigos y familiares expresan sus condolencias por su muerte.

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Su fallecimiento se dio el pasado 18 de agosto en Argentina, donde dejó un gran legado en Independiente de Avellaneda y ayudó a construir la grandeza y los títulos ganados por el club en el siglo XX.

En Independiente conquistó varios títulos, un logro necesario para quedar en los libros de historia. Eduardo Maglioni ganó el Torneo Metropolitano en dos ocasiones, así como la Copa Libertadores de 1972 y 1973. En ese mismo año, levantó la Copa Intercontinental y la Copa Interamericana.

En su paso por Independiente anotó 58 goles y ganó la Copa Intercontinental en Roma en 1973, uno de los hitos más importantes de su carrera. Asimismo, en la final de la Copa Libertadores de 1972 anotó un doblete ante Universitario de Lima, quedando en el primer cuadro goleador junto a otras leyendas como Eduardo Bochini y Arsenio Erico.

Maglioni, nacido en la provincia de Santa Fe, se retiró dejando el récord del triplete más rápido de la historia, registrado en 1973 durante un partido contra Gimnasia y Esgrima de Argentina, en el que anotó tres goles en un minuto y 51 segundos. Ni los máximos goleadores del mundo han logrado superar esa marca.

Del mismo modo, llegó a Millonarios de Bogotá en 1974. Hizo 20 goles en 45 partidos con el equipo azul y fue uno de los fichajes más sonados del FPC en ese momento. Por su parte, con Atlético Nacional en 1976, solo tuvo seis anotaciones en 17 juegos.

Ante su fallecimiento, la Dimayor lamentó su partida y destacó la huella que dejó en el fútbol profesional colombiano.

En cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, la Dimayor lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Maglioni, exfutbolista argentino que dejó una importante huella durante su paso por el fútbol profesional colombiano”, aseguró en un comunicado.

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Además, la entidad agregó: “Su talento y trayectoria internacional lo convirtieron en una figura recordada por los aficionados de los diferentes clubes que representó, dejando también un legado en el fútbol colombiano”.

Finalmente, la Dimayor envió sus condolencias y afirmó que, al igual que los diferentes clubes del mundo, acompaña este difícil momento.

La Dimayor expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y a las instituciones que hicieron parte de su trayectoria, acompañándolos en este difícil momento”, aseveró la entidad al cierre del comunicado.

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