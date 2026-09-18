Gobernador de California firma orden ejecutiva para desarrollar un "interruptor de apagado" de la IA y ataca a Trump

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció que firmó una orden ejecutiva para explorar la creación de un "interruptor de apagado" dentro de los programas de inteligencia artificial avanzados, al tiempo que acusó al presidente Donald Trump de no hacer nada al respecto.

Crítico acérrimo del presidente Trump, el gobernador atacó directamente al presidente y lo acusó de "fallar" en su rol de líder.

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"Con Donald Trump y el Congreso fallando en liderar, California está dando un paso al frente para mantener a todos los estadounidenses seguros", señaló.

"Hoy, estoy firmando una orden ejecutiva para acelerar la primera política de seguridad de la IA en

Estados Unidos, aquí en California. Hace muchas cosas importantes".

"El rotundo fracaso del gobierno federal a la hora de crear cualquier tipo de supervisión o rendición de cuentas significativa en materia de IA debería alarmar a todos los estadounidenses, especialmente cuando los propios directores ejecutivos de empresas de IA están pidiendo a gritos una regulación", dijo Newsom en un comunicado.

"No vamos a esperar para actuar; vamos a acelerar nuestro trabajo en materia de supervisión sustancial y responsable de la IA antes de que sea demasiado tarde."

Días antes, el presidente Trump aseguró que hay una "conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial, al tiempo que rechazó los llamamientos a la regulación en medio de la creciente preocupación de que esta tecnología amenace a la humanidad.

Trump afirmó que Estados Unidos necesitaba mantener el liderazgo en inteligencia artificial para superar a su rival, la superpotencia china, y criticó duramente al director de Anthropic, la empresa fabricante de Claude, que había pedido una desaceleración.

"El único control o 'mecanismo de seguridad' que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡con un alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene de sobra", dijo Trump en una publicación en su red social Truth Social.

En los últimos días, Trump ha rechazado repetidamente la oleada de advertencias de los directivos de empresas tecnológicas sobre los peligros de la IA, afirmando que la regulación estadounidense daría ventaja a su rival, Pekín.

"Hay una conspiración enfermiza en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China", añadió Trump en su publicación.