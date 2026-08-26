Falleció a los 51 años la reconocida actriz venezolana Andreina Yépez recordada por su personaje de ‘Melao’

La reconocida actriz venezolana Andreina Yépez falleció a los 51 años según informó el programa de farándula Zona i en las últimas horas.

Yépez falleció a los 51 años como consecuencia de un cáncer que le fue detectado hace pocas semanas.

“Con profundo pesar y el máximo respeto que merece su memoria, en Zona I cumplimos con el doloroso deber de informar la sensible partida física de la querida actriz, modelo y comediante venezolana, Andreina Yépez”, lamentó el programa.

El show precisó que la artista libró “de manera muy privada, íntima y valiente una dura y fugaz batalla contra el cáncer tras haber sido diagnosticada hace apenas un mes”.

“Fiel a su esencia protectora, discreta y fuerte, decidió transitar este proceso rodeada del amor más puro de sus familiares directos, manteniéndolo en total resguardo”, indicó.

Uniéndose al sentimiento de luto de muchos venezolanos, precisó que Andreína “deja un vacío imborrable en las pantallas que tantas veces llenó de risas, talento y carisma”.

“Su luz, su inolvidable paso por la comedia donde cautivó a toda Venezuela con su entrañable personaje de ‘Melao’ y su impecable participación en las producciones más emblemáticas de nuestro país permanecerán para siempre en el corazón del público”, indicó.

Su papel de ‘Melao’ lo interpretó en la recordada telenovela que atrapó a los venezolanos entre 2003 y 2004.