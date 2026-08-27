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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

De la Espriella anunció la captura en Bogotá del principal cabecilla del Tren de Aragua en Perú: "Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal"

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura a principal cabecilla del Tren de Aragua de Perú en Colombia - Redes sociales Abelardo de la Espriella
Captura a principal cabecilla del Tren de Aragua de Perú en Colombia - Redes sociales Abelardo de la Espriella
Habría sido un hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

Las autoridades colombianas capturaron en la localidad de Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Páez” o “Nairobi”, señalado por el Gobierno de ser uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú y un hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien fue abatido hace unos meses.

La captura fue informada este jueves por el presidente Abelardo De La Espriella, quien publicó imágenes del operativo y aseguró que Pérez Nieto era buscado por su presunta participación en actividades criminales de alcance transnacional.

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Según el mandatario, alias “Nairobi” estaría relacionado con la coordinación de extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores de Sur y Centroamérica.

De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, el detenido tendría requerimientos de autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con estas actividades. Sin embargo, estos señalamientos corresponden a investigaciones y requerimientos judiciales, y deberán ser acreditados dentro de los respectivos procesos.

Cabe resaltar que el operativo se conoce en momentos en que el Gobierno ha convertido la lucha contra las organizaciones criminales en uno de sus principales ejes de seguridad. En los primeros 15 días de administración, la Presidencia reportó operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, además de capturas, incautaciones y acciones contra economías ilícitas.

A esto se suma la decisión del Ejecutivo de fortalecer la persecución de organizaciones criminales mediante la cooperación internacional. La Presidencia informó el 26 de agosto que De La Espriella había firmado más de 30 extradiciones en los primeros 16 días de Gobierno.

Asimismo, la captura de “Nairobi” también ocurre después de que el nuevo Gobierno anunciara la reactivación de las órdenes de captura contra cabecillas de organizaciones criminales. Antes de asumir, el entonces ministro de Defensa designado, Jorge Eduardo Mora López, había anunciado que las órdenes se reactivarían desde el 7 de agosto por instrucción presidencial.

En este punto, es importante diferenciar los procesos, pues las controversias por la suspensión de órdenes de captura durante el Gobierno de Gustavo Petro estuvieron relacionadas con estructuras que participaban en procesos de diálogo o sometimiento, entre ellas integrantes del Clan del Golfo y cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.

En mayo, la Fiscalía se negó a suspender las órdenes contra 29 integrantes del Clan del Golfo, por considerar que no contaba con información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los requisitos legales.

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El Gobierno actual, en contraste, ha planteado una política de persecución y judicialización de las estructuras criminales. En ese contexto, el pasado 25 de agosto fueron trasladados 20 presos considerados de alta peligrosidad desde Barranquilla hacia cárceles de Bogotá, por orden presidencial, con el argumento de impedir que continuaran coordinando actividades criminales desde los centros penitenciarios.

La captura de alias “Nairobi” representa así un nuevo golpe contra una estructura criminal de alcance transnacional y se suma a las operaciones que las autoridades colombianas vienen adelantando contra el Tren de Aragua.

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