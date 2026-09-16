Cayeron “Los Buitres” en Bogotá, banda criminal que robó un vehículo en cuyo interior se encontraba una menor de edad

La Policía Nacional de Colombia desmanteló la banda criminal conocida como "Los Buitres" en Bogotá, capturando a seis personas, incluido el cabecilla alias "Homero", durante la denominada Operación Rapaz.

La estructura delictiva operaba principalmente en las localidades de Suba, Usaquén y Engativá.

Según informó el presidente Abelardo De La Espriella, tres personas fueron capturadas por orden judicial y tres más en flagrancia, enfrentando cargos por secuestro, concierto para delinquir y hurto. La organización criminal había mantenido cinco años de actividad delictiva en la capital colombiana.

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"Los Buitres" están vinculados con el secuestro y hurto de un vehículo ocurrido el pasado 6 de abril, en cuyo interior se encontraba una menor de edad.

Este resonado caso fue uno de los detonantes principales para la operación de las autoridades contra la banda.

La estructura criminal generaba rentas cercanas a $200 millones mensuales, producto de sus actividades delictivas. Durante los operativos, las autoridades incautaron 3 computadores, 2 celulares, 2 proveedores y 26 cartuchos de munición, elementos que serán analizados como parte de la investigación.

La operación fue ejecutada conjuntamente por la Policía Metropolitana de Bogotá, el GAULA y la Inteligencia Policial, demostrando la coordinación entre diferentes unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado.

De La Espriella destacó el trabajo de las autoridades y reafirmó el compromiso con la seguridad ciudadana:

"En Bogotá vamos detrás de las estructuras que secuestran, roban y aterrorizan a los ciudadanos. Una por una. Cabecilla por cabecilla", señaló en sus declaraciones.

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El mandatario también enfatizó: "¡El que la hace, la paga!", subrayando la determinación de las autoridades para combatir las organizaciones criminales que afectan la seguridad en la capital colombiana.

La desarticulación de "Los Buitres" representa un golpe significativo contra el crimen organizado en Bogotá, especialmente en lo referente a delitos de alto impacto como el secuestro y el hurto calificado.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que definirán su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones sobre el alcance completo de las actividades delictivas de la organización durante sus cinco años de operación.