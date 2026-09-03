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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Régimen venezolano
Programa: El Informativo

“Estamos tratando de desmantelar una organización criminal”: Perkins Rocha tras 8 meses de captura de Maduro

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Lo que parecía el fin de la dictadura en Venezuela, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, parece haber sido solo eso, un ideal, pues hoy, ocho meses después, la dictadura, ahora al mando de Delcy Rodríguez, continúa en el poder, al igual que la impunidad y la ilegitimidad. Sobre este tema, El Informativo de NTN24 conversó con el abogado constitucionalista, representante de la oposición democrática en Venezuela, Perkins Rocha.

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