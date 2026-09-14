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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Henrique Capriles
Programa: Club de Prensa

Henrique Capriles lanzó duros cuestionamientos al régimen de Venezuela y al acuerdo petrolero con EE. UU.

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Henrique Capriles rompió el silencio y cuestionó el acuerdo petrolero entre el régimen de Venezuela y Estados Unidos, así como la designación del cuestionado empresario Alejandro Betancourt para el mismo. Según Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea, Capriles "sale a hablar cuando los principales referentes políticos del país no lo están haciendo" porque "nadie quiere decir algo que moleste a Estados Unidos". Por otro lado, Hernández destacó que Capriles habló con claridad sobre temas que otros liderazgos políticos han decidido evitar por temor a comprometer sus relaciones con la administración del presidente Donald Trump. "Estamos ante la visión de un político de peso en Venezuela que está diciendo lo que otros quisieran, pero no se atreven", añadió.

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