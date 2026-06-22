NTN24
Lunes, 22 de junio de 2026
Lunes, 22 de junio de 2026
Líbano

Netanyahu afirma que el ejército israelí tiene "total libertad de acción" contra cualquier amenaza en el sur del Líbano

junio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Israel y Hezbolá pactaron el viernes un alto al fuego, según un funcionario de Estados Unidos, después de que los combates entre el ejército israelí y el grupo libanés amenazaran el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este lunes que su ejército tiene "total" libertad para hacer frente a cualquier amenaza en el sur del Líbano, donde las tropas permanecerán desplegadas el tiempo que considere necesario.

TE PUEDE INTERESAR:

"Nuestros soldados desplegados en el sur del Líbano disponen de una libertad de acción total para neutralizar cualquier amenaza directa o potencial contra ellos o contra los habitantes del norte" de Israel, declaró Netanyahu.

"El ejército israelí no está sujeto a ninguna restricción en este asunto", añadió, según un comunicado de su oficina.

Israel y Hezbolá pactaron el viernes un alto al fuego, según un funcionario de Estados Unidos, después de que los combates entre el ejército israelí y el grupo libanés amenazaran el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Bombardeos israelíes en la madrugada del viernes mataron a 21 personas en el Líbano, donde también murieron cuatro soldados israelíes, en las hostilidades más mortales desde el anuncio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos esta semana.

o

El llamado memorando de entendimiento prevé un alto el fuego "en todos los frentes, incluido Líbano", una condición en la que había insistido Teherán, aliado de Hezbolá, para poner fin al conflicto.

El vicepresidente JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, tenían previsto iniciar una nueva fase de negociaciones este viernes en Suiza, pero el encuentro se suspendió en medio de las hostilidades en el Líbano.

Horas después, un funcionario de Estados Unidos dijo a AFP que Israel y Hezbolá acordaron un alto al fuego con efecto inmediato, negociado por mediadores norteamericanos tras mantener conversaciones con Israel e Irán.

Un diplomático del Golfo, que pidió el anonimato, confirmó la tregua.
El anuncio llegó horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera que Israel "hará pagar un precio muy alto" a Hezbolá por la muerte de sus militares.

También prometió que sus fuerzas permanecerán "el tiempo necesario" en el sur del Líbano, donde realizaron su mayor incursión terrestre en décadas.

"Todo Líbano debe arder", lanzó por su parte el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo que llevó al canciller iraní Abás Araqchi a acusar al Estado hebreo de querer "la guerra permanente".

Muchos habitantes huyeron del sur del país tras esos ataques, apretujados en autos, algunos con colchones y efectos personales amarrados al capó, constató un corresponsal de la AFP en la región de Tiro.

"Estábamos en casa cuando, de repente, empezaron los bombardeos. No se libró ninguna ciudad, ninguna casa", contó Zeinab Naser, de 69 años, en medio de un atasco en Sidón, en el sur del Líbano.

Temas relacionados:

Líbano

Israel

Ataques

Acuerdo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El agua les llegó al cuello": análisis de las medidas económicas que el régimen cubano tomó bajo la presión de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Él ganó, grande": Donald Trump reacciona a los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia. (EFE)
Iván Cepeda

Iván Cepeda no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador "oficial" de la elección y dice que se impugnarán 33 mil mesas en Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella recibe primeros mensajes de felicitaciones desde EE. UU. y Colombia por victoria en elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella gana la elección presidencial en Colombia

Elecciones en Colombia (AFP)
Registraduría

"Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral se desarrolló la segunda vuelta": Registraduría de Colombia tras cierre de urnas

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

Que Gustavo Petro no acepte los resultados “no ayuda con la confianza de los votantes”: Jason Marczak

Ataque | Foto AFP
Ataques

Ucrania golpea el corazón petrolero de Rusia con un ataque de drones a gran profundidad

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que tiene "índices altísimos de popularidad" desde que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Linda Caicedo | Foto: EFE
Linda Caicedo

Con Linda Caicedo de protagonista: el Real Madrid presentó su nueva camiseta y genera gran debate en redes sociales

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

Que Gustavo Petro no acepte los resultados “no ayuda con la confianza de los votantes”: Jason Marczak

Ataque | Foto AFP
Ataques

Ucrania golpea el corazón petrolero de Rusia con un ataque de drones a gran profundidad

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que tiene "índices altísimos de popularidad" desde que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro

Jugadores de la Selección de Irán (AFP)
Irán

Irán cargó contra EE. UU. por el "mal trato" a su selección en el Mundial: "Quienes no son capaces de aplicar las reglas de la FIFA no deberían albergar torneos"

Hombre sirviendo una cerveza / Centros de mesa en elecciones de Colombia - Fotos: Pexels / EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Estas son las sanciones para quienes no acaten la ley seca en las elecciones presidenciales de Colombia

Partido de Eliminatorias entre Chile y Uruguay - Foto: EFE
Mundial 2026

Selección sudamericana en alerta tras lesión de una de sus grandes figuras a pocos días del Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre