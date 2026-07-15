Aumento de moscas en La Guaira preocupa a los habitantes de la región por posible riesgo sanitario

En recientes videos quedó evidenciado el aumento de moscas en La Guaira, Venezuela, región devastada por los terremotos.

Dicha situación preocupa a los habitantes de la región por posible riesgo sanitario. Según expertos, tal situación indica casi siempre la existencia de un foco de cría cercano o la descomposición de materia orgánica.

Las moscas se alimentan de basura, heces y materia en descomposición, acumulando bacterias, virus y parásitos en sus patas y cuerpo que luego transmiten directamente a los alimentos y superficies.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Tras los devastadores terremotos, más de 25 países y diversos organismos internacionales brindaron asistencia humanitaria a Venezuela.

Al margen de la ayuda, analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.