Ucrania intensifica su ofensiva contra la logística rusa y ataca tres centros del “Amazon ruso”

En un nuevo golpe a la infraestructura logística en la retaguardia de Rusia, las fuerzas ucranianas atacaron este jueves tres almacenes pertenecientes a Wildberries, la mayor plataforma de comercio electrónico del país e importante pilar de su distribución interna.

Los impactos de aeronaves no tripuladas se registraron en la región de Penza (en la zona central europea), la república de Udmurtia (al oeste de los Urales) y el Krai de Perm. En esta última región, canales de monitoreo ucraniano y medio independientes rusos como Astra y Aguenstvo confirmaron que le ataque tuvo lugar en la localidad de Zamulianka, donde se observo desa columnas de humo negro sobre las instalaciones.

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A través de sus canales oficiales, la propia empresa Wildberries confirmó que las alertas aéreas obligaron a evacuar de emergencia al personal en Penza y en la ciudad de Sarapul, situada a más de 1.200 kilómetros al este de Moscú.

En ambos puntos, así como en Perm, el impacto de los drones desencadenó incendios en los lugares de almacenamiento. La compañía reportó al menos un trabajador herido que recibió atención médica, al tiempo que anunció la reorganización de sus rutas logísticas hacia otras sedes para evitar el colapso de las entregas.

​El ataque de este jueves no es un hecho aislado. Apenas un día antes, otro almacén de la firma fue alcanzado en la región de Riazán, a 200 kilómetros al sureste de la capital rusa.

Con los episodios de las últimas horas, la campaña ucraniana enfocada en desarticular la red de Wildberries suma 14 centros logísticos atacados en un lapso de 14 días.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber interceptado durante la última noche un total de 258 drones ucranianos de ala fija sobre distintas regiones del territorio ruso, la península anexionada de Crimea y las aguas de los mares Negro y Azov.