NTN24
Jueves, 30 de julio de 2026
Jueves, 30 de julio de 2026
Guerra entre Rusia y Ucrania

Ucrania intensifica su ofensiva contra la logística rusa y ataca tres centros del “Amazon ruso”

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Se observa humo proveniente de un incendio en los almacenes de la tienda online rusa Wildberries en Shushary-Foto: EFE
Se observa humo proveniente de un incendio en los almacenes de la tienda online rusa Wildberries en Shushary-Foto: EFE
Drones ucranianos alcanzaron instalaciones del gigante del comercio electrónico Wildberries en Penza, Udmurtia y Perm.

En un nuevo golpe a la infraestructura logística en la retaguardia de Rusia, las fuerzas ucranianas atacaron este jueves tres almacenes pertenecientes a Wildberries, la mayor plataforma de comercio electrónico del país e importante pilar de su distribución interna.

Los impactos de aeronaves no tripuladas se registraron en la región de Penza (en la zona central europea), la república de Udmurtia (al oeste de los Urales) y el Krai de Perm. En esta última región, canales de monitoreo ucraniano y medio independientes rusos como Astra y Aguenstvo confirmaron que le ataque tuvo lugar en la localidad de Zamulianka, donde se observo desa columnas de humo negro sobre las instalaciones.

o

A través de sus canales oficiales, la propia empresa Wildberries confirmó que las alertas aéreas obligaron a evacuar de emergencia al personal en Penza y en la ciudad de Sarapul, situada a más de 1.200 kilómetros al este de Moscú.

En ambos puntos, así como en Perm, el impacto de los drones desencadenó incendios en los lugares de almacenamiento. La compañía reportó al menos un trabajador herido que recibió atención médica, al tiempo que anunció la reorganización de sus rutas logísticas hacia otras sedes para evitar el colapso de las entregas.

​El ataque de este jueves no es un hecho aislado. Apenas un día antes, otro almacén de la firma fue alcanzado en la región de Riazán, a 200 kilómetros al sureste de la capital rusa.

Con los episodios de las últimas horas, la campaña ucraniana enfocada en desarticular la red de Wildberries suma 14 centros logísticos atacados en un lapso de 14 días.

o

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber interceptado durante la última noche un total de 258 drones ucranianos de ala fija sobre distintas regiones del territorio ruso, la península anexionada de Crimea y las aguas de los mares Negro y Azov.

Temas relacionados:

Guerra entre Rusia y Ucrania

Comercio

Empresas

Drones

Mundo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechazo a infame burla de comediante y congresista a los más de 18 mil menores reclutados por las FARC: "Nos abren las heridas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La sensación de Irán es que Venezuela se rindió a Estados Unidos después de la captura de Maduro": experto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El indignante video de enfermero agrediendo a adultos mayores: esto fue lo que sucedió

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 confirmó que EE. UU. tiene "en marcha" una investigación sobre fondos del petróleo venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Presos políticos - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Llevamos más de 60 muertos en las cárceles de Venezuela por diferentes situaciones": Humberto Prado

Estudiantes de la UNAM - AFP
UNAM

Escándalo en México por exámenes de admisión fraudulentos y uso de IA en la universidad pública más grande

Familiares de presos políticos venezolanos - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"EE. UU. estaba asombrado de las desapariciones dentro del Rodeo I": madre de preso político venezolano

Venezolanos haciendo fila para abastecer sus vehículos de gasolina en una estación de servicio de la estatal petrolera Pdvsa-FOTO: EFE
Corrupción en PDVSA

Fea y oxidada: así fue como la corrupción deterioró la infraestructura petrolera venezolana

Evo Morales, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Orden

Emiten orden de captura contra el expresidente Evo Morales: "Bolivia necesita respuestas"

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Trató de matar dos pájaros de un solo tiro": análisis a decisión de Delcy Rodríguez que causó la reacción de Estados Unidos

Boceto oficial de Nicolás Maduro en tercera audiencia
Juicio contra Maduro

El veterano juez Alvin Hellerstein y todos los altos perfiles en el caso contra Maduro en EE. UU.

Entrega de ayuda humanitaria de EEUU a Venezuela - Foto tomada de X @usembassyve
Estados Unidos

Estados Unidos estaría planeando un despliegue civil en Venezuela. ¿Cuál sería el objetivo?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Trató de matar dos pájaros de un solo tiro": análisis a decisión de Delcy Rodríguez que causó la reacción de Estados Unidos

Shakira en el show de medio tiempo del mundial de la FIFA-Foto: AFP
Shakira

Shakira comparte el momento que más le gustó de su presentación en la final del Mundial: los niños de Ghetto Kids de Uganda son protagonistas

Boceto oficial de Nicolás Maduro en tercera audiencia
Juicio contra Maduro

El veterano juez Alvin Hellerstein y todos los altos perfiles en el caso contra Maduro en EE. UU.

Entrega de ayuda humanitaria de EEUU a Venezuela - Foto tomada de X @usembassyve
Estados Unidos

Estados Unidos estaría planeando un despliegue civil en Venezuela. ¿Cuál sería el objetivo?

Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé tranquiliza a la hinchada francesa tras hablar de la lesión que lo obligó a pedir el cambio ante Marruecos en los octavos de final del Mundial

Mujer encaró a Nicolás Maduro Guerra, tras la tragedia de los terremotos - Fotos: AFP
Testimonio

“No hubo ningún ente gubernamental que se acercara aquí”: Mujer que encaró a “Nicolasito” por perder a su hija tras los terremotos

México vs Ecuador - AFP
Terremoto en Venezuela

"No están solos": así fue el homenaje en el partido entre México y Ecuador a los ciudadanos venezolanos afectados por los terremotos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre