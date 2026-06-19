NTN24
Viernes, 19 de junio de 2026
Viernes, 19 de junio de 2026
Israel - Irán

Israel y Hezbolá pactan alto al fuego en Líbano, según informan fuentes de Estados Unidos

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Se observa una columna de humo tras un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano. (EFE)
Se observa una columna de humo tras un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano. (EFE)
El anuncio llegó horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera que Israel "hará pagar un precio muy alto" a Hezbolá por la muerte de sus militares.

Israel y Hezbolá pactaron el viernes un alto al fuego, según un funcionario de Estados Unidos, después de que los combates entre el ejército israelí y el grupo libanés amenazaran el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Bombardeos israelíes en la madrugada del viernes mataron a 21 personas en Líbano, donde también murieron cuatro soldados israelíes, en las hostilidades más mortales desde el anuncio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos esta semana.

o

El llamado memorando de entendimiento prevé un alto el fuego "en todos los frentes, incluido Líbano", una condición en la que había insistido Teherán, aliado de Hezbolá, para poner fin al conflicto.

El vicepresidente JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, tenían previsto iniciar una nueva fase de negociaciones este viernes en Suiza, pero el encuentro se suspendió en medio de las hostilidades en Líbano.

Horas después, un funcionario de Estados Unidos dijo a AFP que Israel y Hezbolá acordaron un alto al fuego con efecto inmediato, negociado por mediadores norteamericanos tras mantener conversaciones con Israel e Irán. Un diplomático del Golfo, que pidió el anonimato, confirmó la tregua.

El anuncio llegó horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera que Israel "hará pagar un precio muy alto" a Hezbolá por la muerte de sus militares.

También prometió que sus fuerzas permanecerán "el tiempo necesario" en el sur de Líbano, donde realizaron su mayor incursión terrestre en décadas.

"Todo Líbano debe arder", lanzó por su parte el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo que llevó al canciller iraní Abás Araqchi a acusar al Estado hebreo de querer "la guerra permanente".

Muchos habitantes huyeron del sur del país tras esos ataques, apretujados en autos, algunos con colchones y efectos personales amarrados al capó, constató un corresponsal de la AFP en la región de Tiro.

"Estábamos en casa cuando, de repente, empezaron los bombardeos. No se libró ninguna ciudad, ninguna casa", contó Zeinab Naser, de 69 años, en medio de un atasco en Sidón, en el sur de Líbano.

"Los aviones militares israelíes no abandonan el cielo nunca. Esperamos que este veneno [Israel] se vaya de nuestro país y podamos vivir", añadió.

o

En el plano diplomático, el gobierno suizo anunció la postergación, hasta una fecha no determinada, de las negociaciones previstas este viernes entre Teherán y Washington.

El acuerdo firmado entre ambos prevé la apertura de 60 días de discusiones para abordar sus principales discrepancias, como el programa nuclear iraní o el levantamiento de sanciones contra Teherán.

Temas relacionados:

Israel - Irán

Israel

Hezbolá

Líbano

Oriente Medio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Petro ve que se le viene la derrota": analistas cuestionan posición del gobierno ante eventuales resultados en la segunda vuelta presidencial en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pareciera a veces que todo sigue intacto. Maduro está afuera de la jugada, pero sigue operando": Mariana Gómez del Campo sobre la transición política en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dinorah Figuera le confirmó a NTN24 que se reunirá con el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y con Jorge Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Estadio de Arrowhead en Kansas City (AFP)
Mundial 2026

Suites de lujo, pantallas gigantes de alta definición y comodidades de primer nivel: los secretos detrás del estadio "más ruidoso" del Mundial 2026

Muerte del cabecilla del Tren de Aragua - Captura de video
Alias Niño Guerrero

"No podían entregarlo vivo": general venezolano se pronuncia sobre abatimiento del 'Niño Guerrero'

Donald Trump en París. (AFP)
Régimen de Irán

Trump afirma que el acuerdo con Irán significa "victoria" para EE. UU. y dice que quienes critican el pacto son "envidiosos y gente mala"

Iván Cepeda - Foto EFE
Iván Cepeda

Entrevista a Iván Cepeda a horas de la segunda vuelta: condicionó el reconocimiento de los resultados y aseguró que tiene "un mecanismo" de verificación

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Aspirante a dictador": abogado Mauricio Gaona advierte que Petro viola orden constitucional al desacatar órdenes judiciales en campaña electoral

Más de Actualidad

Ver más
Elecciones regionales Colombia 2023 - Foto EFE
Elecciones en Colombia

"Está en juego la recuperación de la institucionalidad": coronel en retiro y consultor en seguridad sobre las elecciones presidenciales

Donald Trump | Foto: AFP
Estados Unidos

Trump declaró que espera reunirse con el líder del régimen iraní Mojtaba Jamenei: "No tengo noticias de que esté bien"

Ataque de EEUU - AFP
Ataque

EE. UU. publica impactante video de ataque a lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú - Foto: EFE
Elecciones en Perú

"Solamente unos 10 mil votos le darán la victoria a un candidato sobre otro": Keiko Fujimori recorta distancia en conteo reñido de sufragios en Perú

Elecciones regionales Colombia 2023 - Foto EFE
Elecciones en Colombia

"Está en juego la recuperación de la institucionalidad": coronel en retiro y consultor en seguridad sobre las elecciones presidenciales

Donald Trump | Foto: AFP
Estados Unidos

Trump declaró que espera reunirse con el líder del régimen iraní Mojtaba Jamenei: "No tengo noticias de que esté bien"

Ataque de EEUU - AFP
Ataque

EE. UU. publica impactante video de ataque a lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental

Balón del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Antes de su esperado debut, se conoce que selección rival de Colombia en el Mundial de 2026 se quedará sin su entrenador

José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"No vamos a tener interacción con Delcy Rodríguez, nuestra interacción con Venezuela será por la vía de EE. UU.": José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Consejo de Estado rechazó demanda que buscaba tumbar la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato a la Presidencia de Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre