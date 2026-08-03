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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Cuba
Programa: La Tarde

Cubanos afrontan un sexto apagón y esto empieza a impactar en la salud mental de sus habitantes

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
La crisis energética en Cuba ya no se mide en la desidia del régimen, ni en las horas que pasa un país sin electricidad, su impacto también se refleja en el desgaste emocional de millones de personas que viven oscuridad prolongada y recurrente. El sexto colapso nacional del sistema eléctrico no solo agrava la emergencia energética, sino que también está dejando una profunda huella de ansiedad, incertidumbre y frustración en la vida cotidiana de la población.

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