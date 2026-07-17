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Mundial 2026

Arbitro venezolano será el encargado de dirigir el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra

julio 17, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Jesús Valenzuela - Foto EFE
Jesús Valenzuela - Foto EFE
El venezolano fue designado por la FIFA para dirigir el partido por la medalla de bronce, consolidando su trayectoria como uno de los árbitros más importantes de la CONMEBOL.

La FIFA escogió al árbitro venezolano Jesús Valenzuela para que sea el encargado de impartir justicia en el partido por el tercer puesto del Mundial de 2026 que se jugará entre Francia e Inglaterra y se disputará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

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La designación confirma la confianza del organismo en uno de los árbitros con mayor experiencia del continente sudamericano para dirigir encuentros de máxima exigencia.
Valenzuela, quien nació el 24 de noviembre de 1983 en Acarigua, estado Portuguesa, ha ido construyendo una destacada carrera internacional desde que en el año 2013 obtuvo la escarapela FIFA.

Actualmente, a sus 42 años, es considerado uno de los árbitros más reconocidos de la CONMEBOL, esto gracias a sus actuaciones en torneos como la Copa Libertadores y la Copa América.

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Igualmente, el venezolano cuenta ya con experiencia en las principales competiciones organizadas por la FIFA. En el Mundial de Qatar 2022 arbitró el encuentro de octavos de final entre Francia y Polonia y posteriormente, también fue designado para arbitrar la final de la Copa Intercontinental que se jugó entre Real Madrid y Pachuca.

Valenzuela se ha caracterizado por un estilo de arbitraje que pone coloca como prioridad la fluidez del juego, con criterio para permitir el contacto físico cuando la acción lo necesita , aunque esto sin perder el control disciplinario del partido. Esa personalidad es la que le ha permitido convertirse como uno de los jueces de mayor confianza para la Confederación Sudamericana.

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El compromiso entre Francia e Inglaterra es uno de los últimos partidos del Mundial organizado en gran parte de Norteamérica y , aunque de este partido no decide cual será campeón, si se enfrenta a dos selecciones que llegaron como favoritas al título y que querrán despedirse del torneo con la medalla de bronce.

La elección por Valenzuela también significa un nuevo reconocimiento para el arbitraje venezolano en el escenario internacional , al ser designado para dirigir uno de los encuentros más importantes del cierre de la Copa del Mundo y en general del mundo del fútbol.

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