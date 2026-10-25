Netanyahu amenaza al régimen de Irán con un golpe “aplastante” a dos días de las elecciones en Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó este domingo una severa advertencia al régimen de Irán y a sus redes de milicias aliadas en la región, con la afirmación de que cualquier intento de agresión destinado a boicotear los comicios generales previstos para el próximo martes recibirá una respuesta militar desproporcionada y “aplastante”.

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Desde las instalaciones de una batería del sistema antimisiles de largo alcance Arrow, el mandatario israelí confirmó que los servicios de inteligencia del Estado hebreo detectaron indicios claros de maniobras hostiles preparadas por Teherán para alterar el normal desarrollo de la jornada electoral.

“No nos pongáis a prueba; recibiréis golpes desproporcionados, mucho más fuertes de lo que imagináis, porque será un golpe aplastante para vosotros y las Fuerzas de Defensa están plenamente preparadas tanto para la defensa como para el ataque”, sentenció Netanyahu a través de un mensaje audiovisual difundido por su despacho oficial.

La advertencia gubernamental se produce a escasas 48 horas de unas elecciones legislativas cruciales para la continuidad política del gobernante, en un escenario donde los sondeos reflejan una cerrada disputa entre los bloques parlamentarios y las tensiones geopolíticas con el régimen islamista dominan el debate público.

En paralelo, el Ejecutivo intensificó las medidas de seguridad estratégica y desplegó capacidades defensivas avanzadas con el fin de neutralizar posibles ataques con misiles balísticos o acciones asimétricas impulsadas por el Eje de la Resistencia patrocinado por la dictadura de Teherán.

La firmeza en la disuasión militar resulta indispensable para neutralizar las amenazas existenciales que atentan contra la seguridad del Estado de Israel y la estabilidad en Oriente Medio.

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La protección de los procesos democráticos frente a las injerencias de potencias extranjeras y organizaciones terroristas constituye un compromiso inquebrantable de las instituciones soberanas.