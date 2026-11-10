Héctor Rodríguez es cuestionado por adoptar el color azul celeste de Vente Venezuela en evento político del chavismo

Las apariciones recientes del ministro de Educación del régimen de Venezuela, Héctor Rodríguez, vestido con prendas de color azul celeste, han provocado comentarios y críticas en redes sociales.

En videos que circulan en varias plataformas digitales se ve a Rodríguez participando en un evento político que no se asemeja a los acostumbrados por el PSUV.

Varios analistas políticos consideran que el funcionario estaría adoptando una estética similar a la de Vente Venezuela, organización opositora liderada por María Corina Machado.

La controversia tomó fuerza luego de que circularan fotografías y videos de Rodríguez utilizando ese tono de azul en distintas apariciones públicas.

A partir de esas imágenes, varios internautas cuestionaron el cambio de vestimenta y lo interpretaron como un intento de acercarse visualmente a la identidad del movimiento político opositor.

El debate también recordó situaciones anteriores protagonizadas por otras figuras del oficialismo.

Entre ellas destaca la jefa del régimen, Delcy Rodríguez, quien recibió críticas en meses pasados por utilizar prendas blancas de corte estructurado y ropa azul celeste durante actividades públicas y de campaña.

Sin embargo, sectores vinculados al chavismo han "rechazado" las acusaciones de imitación.

Al margen de esta situación, el grueso de la población venezolana entiende que estos son recursos superficiales que no alteran la percepción de la ciudadanía sobre la situación del país ni sus preferencias políticas.