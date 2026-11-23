La nueva entrega cinematográfica Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha recaudó hasta el viernes cerca de 56 millones de dólares en la taquilla de Norteamérica, monto que incorpora los ingresos de las funciones de preestreno del jueves, según reportaron el sábado medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter.

Estrenada en 4.018 salas norteamericanas, la producción de Lionsgate proyecta superar los 120 millones de dólares durante el fin de semana, cifra que rebasa con amplitud la estimación inicial de 85 millones de dólares prevista por el estudio.

Con base en la novela homónima de la escritora Suzanne Collins, la cinta relata la juventud de Haymitch Abernathy interpretado por Joseph Zada tras su selección para competir en el segundo Vasallaje de los 25, edición en la que el Capitolio convoca a 48 tributos, el doble de lo habitual.

El elenco reúne a McKenna Grace como Maysilee Donner, Ralph Fiennes en el papel del presidente Snow, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Glenn Close como Drusilla Sickle y Whitney Peak como Lenore Dove, además de contar con apariciones especiales de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson en sus papeles originales.

Un factor que despertó mayor expectativa son los cameos de los intérpretes originales de la saga, con Jennifer Lawrence (Katniss), Josh Hutcherson (Peeta) y Woody Harrelson (Haymitch adulto) de regreso en sus personajes emblemáticos como puente emocional con las películas previas.

La precuela anterior de la franquicia, Balada de pájaros cantores y serpientes, centrada en el origen del presidente Snow, recaudó 363 millones de dólares en todo el mundo en 2023 y superó su presupuesto de 100 millones de dólares, resultado que respaldó la estrategia de Lionsgate de ampliar este universo narrativo.

Según datos de Variety, las películas de Los juegos del hambre suman en total más de 3.437 millones de dólares en taquilla a nivel global desde el estreno del primer filme en 2012, lo cual afianza su lugar como una de las sagas más exitosas del cine contemporáneo.