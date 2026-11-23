El piloto español Marc Márquez a bordo de una Ducati Desmosedici GP26 obtuvo este domingo en el circuito de Portimao su octavo título mundial de MotoGP y el décimo de su trayectoria deportiva, mientras el italiano Marco Bezzecchi con Aprilia RS-GP se impuso en el Gran Premio de Portugal y Márquez terminó octavo tras la caída en la última vuelta del brasileño Diogo Moreira.

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“Volver a ser campeón del mundo de MotoGP y alcanzar mi décimo título mundial es algo muy especial, sobre todo por todo lo que ha habido detrás para conseguirlo”, declaró Márquez en una nota de prensa.

El ocho veces campeón de MotoGP reflexionó sobre el trayecto recorrido: “Han sido años de mucho trabajo, momentos complicados, lesiones y recuperaciones, pero nunca he perdido las ganas ni la motivación por volver a luchar por estar delante”.

Por primera vez, mediante un micrófono en el interior de su casco, se escucharon las primeras felicitaciones del ingeniero jefe de Ducati, el italiano Luigi ‘Gigi’ Dall’Igna, quien expresó su orgullo por su amistad, ante lo cual Márquez le agradeció “por darme esta moto”.



El título fue entregado de forma oficial por el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo, el portugués Jorge Viegas, y por Carmelo Ezpeleta, en la denominada Torre de los Campeones, donde también asistió la leyenda italiana Giacomo Agostini con quien ahora comparte el récord de ocho títulos en la categoría reina para entregarle un casco de oro.

Este logro eleva a 64 los títulos mundiales conseguidos por el motociclismo español, tras la consagración previa en la temporada del joven murciano Máximo Quiles, campeón de Moto3 en Indonesia.

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En el resto de las categorías, el español Daniel Muñoz logró su primera victoria mundialista en Moto2 en un Gran Premio accidentado, mientras que Quiles sumó su duodécima victoria de la campaña en Moto3 en condiciones de asfalto mojado en Portimao.