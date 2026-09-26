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Sábado, 26 de septiembre de 2026
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Conflicto Armado

"Nuestro trabajo reduce el nivel de riesgo y apoya a las comunidades": gerente de MIRE+ sobre conflicto armado en Colombia

septiembre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
MIRE+ brinda ayuda humanitaria y apoya la recuperación temprana a comunidades recientemente desplazadas, confinadas o en situaciones humanitarias complejas como consecuencia del conflicto armado y los desastres de origen natural en Colombia.

De las más de diez millones de personas afectadas por el conflicto armado en Colombia, seis millones de desplazados aún aguardan la indemnización estatal por la pérdida de sus hogares, medios de vida o seres queridos.

Se trata de una situación en la que la ayuda internacional salva vidas y mantiene viva la esperanza de soluciones duraderas entre las comunidades desplazadas.

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Una de esas ayudas es el consorcio MIRE+, un mecanismo de respuesta de emergencia conformado desde el año 2020 liderado actualmente por el Consejo Noruego para Refugiados en asociación con Acción Contra el Hambre y Médicos del Mundo.

MIRE+ brinda ayuda humanitaria y apoya la recuperación temprana a comunidades recientemente desplazadas, confinadas o en situaciones humanitarias complejas como consecuencia del conflicto armado y los desastres de origen natural en Colombia.

Boris Aristin, gerente del consorcio MIRE+, habló en entrevista exclusiva con NTN24 sobre la importancia de la ayuda internacional para las comunidades en situaciones humanitarias complejas.

"Desafortunadamente, el conflicto en Colombia sigue vivo y la población civil de este país sigue sufriendo las consecuencias, tanto por desplazamiento, confinamiento y por impacto directo del conflicto existente", dijo Aristin.

El gerente del consorcio expuso que "hay 10 millones de personas que se han visto afectadas por el conflicto en Colombia a lo largo de su historia", lo que representa aproximadamente el 18% de la población total del país, y son cifras que siguen aumentando.

En ese sentido, consorcios de respuesta de emergencia como MIRE+, explicó Aristin, "siguen respondiendo de una forma dinámica e inmediata" a todas estas adversidades derivadas de la grave problemática.

"Nuestro papel es de acompañamiento y de protección a las comunidades afectadas. Nuestra presencia, nuestro trabajo, realmente reduce el nivel de riesgo y apoya muchísimo a las comunidades a encontrar una estabilización y poder mirar a futuro", señaló.

MIRE+ se encarga de revisar junto a las comunidades lo que ocurre después del incidente y "cómo nos podemos mover más allá de ello". "Nuestra prioridad como actores humanitarios es salvar vidas", precisó.

El consorcio provee asistencia sanitaria de herramientas como educación en emergencias, albergue y alimentos para que las comunidades afectadas puedan tener un primer apoyo y a futuro comenzar a reconstruir el impacto del incidente violento al que se vieron sometidos.

"Debemos seguir trabajando juntos. Los actores humanitarios son los que aseguran salvar las vidas en una primera fase y también apoyan a anclar, a cimentar los procesos futuros, fortaleciendo a las comunidades, creando algún tipo de infraestructuras y asegurando el acceso regular a la educación, que esto reduce el riesgo de reclutamiento de menores por los distintos grupos armados", agregó.

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Para Aristin es importante que se continúe trabajando de forma conjunta y de forma solidaria "tanto las instituciones del país como los organismos y las agencias internacionales para seguir dando ese esfuerzo hacia las comunidades y que no pierdan la esperanza, que ese sería uno de los mensajes clave también que nos gustaría transmitir", acotó.

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