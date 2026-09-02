"Gracias Dios por hacerme argentino": la AFA homenajeará a Lionel Messi tras su retiro de la selección con gesto que sucederá en todos los estadios al minuto 10

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está alistando un homenaje nacional para Lionel Messi luego de que el capitán hiciera oficial su retiro de la selección tras dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.

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La iniciativa va a tener lugar este fin de semana en los estadios de todo el país. La AFA ha solicitado que los partidos se vayan a detener cuando el reloj marque los 10 minutos del primer tiempo para dedicar un minuto de aplausos al histórico número 10. El reconocimiento se hará en todas las categorías del fútbol argentino, tanto masculinas como femeninas.

La decisión ha sido comunicada este miércoles por medio del Boletín Oficial de la AFA, solo dos días después de que Messi hiciese pública su decisión de abandonar la selección argentina. De esta manera, el fútbol del país se transformará en el escenario de una despedida colectiva para el jugador que ha liderado a la Albiceleste en una de sus etapas más exitosas.

El homenaje va a tener un significado especial por el número que se ha elegido. El 10 acompañó a Messi en casi toda su trayectoria con Argentina y se volvió en una de las imágenes más reconocibles del fútbol a nivel global.

La AFA de igual forma publicó un mensaje de despedida en el que resumió los logros más importantes de Messi con la selección. Su recorrido tiene la consagración del Mundial Sub-20 de 2005, la medalla de oro olímpica de Beijing 2008, la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024.

Su último gran campeonato jugado fue el Mundial de 2026, que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina salió subcampeona. Tras aquella final, Messi empezó a estudiar su continuidad para finalmente decidir ponerle fin a su carrera internacional.

El argentino anunció la decisión el lunes por medio una carta que publicó la AFA. En el mensaje detalló que fue una determinación dolorosa, pero que entendía que llegó el momento de cerrar esa etapa.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió Messi al dar las razones de su retiro. Igualmente aseguró que seguirá acompañando a la selección desde afuera y terminó su mensaje con una frase que tiene consigo el vínculo que desarrolló por dos décadas: “Gracias Dios por hacerme argentino”.

La despedida no se limitará al homenaje organizado para este fin de semana. La AFA también lanzó un video dedicado a Messi, en el que repasó su trayectoria y agradeció los años que el futbolista entregó al seleccionado.