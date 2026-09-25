Con custodia de la DEA y el FBI: Se conoce la primera imagen de alias 'Araña' tras ser extraditado de Colombia a EE. UU. por narcoterrorismo

Las autoridades de los Estados Unidos difundieron este viernes 25 de septiembre la primera fotografía del jefe narcoterrorista Geovany Andrés Rojas, conocido con el alias de 'Araña', tras su arribo a territorio norteamericano.

La imagen oficial muestra al procesado descendiendo en la ciudad de San Diego fuertemente custodiado, vistiendo prendas de reclusión y con esposas en manos y pies, flanqueado por altos mandos de la Administración de Control de Drogas (DEA) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

El traslado del máximo cabecilla de la estructura paramilitar Comandos de la Frontera se materializó desde la base aérea de la Policía Nacional de Colombia en Bogotá, en una ceremonia de entrega que contó con la presencia del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La extradición se efectuó en cumplimiento de una acusación formal sustitutiva emitida por un Gran Jurado federal del Distrito Sur de California, la cual imputa al procesado cargos por conspiración internacional para la distribución de cocaína y narcoterrorismo.

“Colombia y el Departamento de Justicia están llevando a cabo una operación contra el narcoterrorismo, comenzando con 'Araña'. La extradición desmantela una red que comienza en las montañas del Putumayo y termina en las plazas de Tijuana. La detención demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos para desmantelar las organizaciones que trafican drogas letales y amenazan a nuestras comunidades”, afirmó el fiscal federal del Distrito Sur de California, Adam Gordon.

Alias 'Araña', quien perteneció a las FARC y firmó el acuerdo de paz de 2016 antes de rearmarse para integrarse a las disidencias de la Segunda Marquetalia, permanecía detenido en Colombia desde febrero de 2025.

Aunque la Corte Suprema de Justicia avaló su entrega a finales de ese año, el trámite fue pausado temporalmente por la anterior administración durante las mesas de diálogo con grupos armados, siendo reactivado y firmado de manera definitiva por el presidente De la Espriella el pasado 26 de agosto de 2026.

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Tras su llegada bajo estrictos protocolos de seguridad a San Diego, se fijó para el próximo lunes 28 de septiembre su comparecencia inicial ante el juez magistrado Steve B. Chu, instancia en la que se dará apertura formal al juicio penal en su contra.