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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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José Antonio Kast

Kast se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York: esta es la hora y los temas que abordará el presidente chileno

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
El encuentro se producirá este jueves en la Asamblea General de la ONU, en medio del acercamiento que hay entre Chile y Venezuela.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se va a reunir este jueves 24 de septiembre con Delcy Rodríguez en Nueva York, en un encuentro que va a tener lugar en medio del proceso de acercamiento entre Santiago y Caracas y que confirmó el mandatario a NTN24.

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Según la información obtenida, la reunión está prevista para las 2:30 de la tarde, hora de Nueva York, pero inicialmente el lugar en específico del encuentro había estado informado de forma pública. Otras informaciones más adelante situaron la cita en dependencias de Naciones Unidas, esto en el interior de la agenda de los dos por la 81.ª Asamblea General de la ONU.

Kast adelantó a NTN24 que uno de los objetivos más relevantes abordará la situación de los venezolanos que viven en Chile. El mandatario afirmó que su intención es progresar en medidas que permitan “mejorar la calidad de vida de los venezolanos que tuvieron que emigrar”.

El presidente chileno igualmente indicó que querrá avanzar en la recuperación de los vínculos consulares y, con esto, diplomáticos entre los dos territorios. “Lo primero para nosotros es tratar el tema de las relaciones consulares, y si podemos ir avanzando en relaciones diplomáticas, también lo haremos”, aseguró Kast , según declaraciones recogidas luego de su confirmación del encuentro.

La migración va a ser uno de los asuntos cruciales por el importante número de venezolanos residentes en Chile. Kast planteó en su Gobierno la necesidad de abordar la situación migratoria y de poder generar mecanismos de coordinación con el régimen venezolano.

Pero la agenda justamente no se limitará a ese tema. Consultado por NTN24 sobre una posible convocatoria electoral en Venezuela y la situación de los presos políticos, Kast no ha descartado que los dos asuntos puedan ser abordados en la conversación con Rodríguez.

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El encuentro sucede luego de que tanto Chile como Venezuela iniciaran a dar pasos para normalizar sus relaciones. Avanzaron en este 2026 por una hoja de ruta para recuperar progresivamente los vínculos consulares tras varios años de distanciamiento.

Kast además se refirió a Venezuela en su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí sostenido que bajo el nuevo liderazgo venezolano abrió puertas que permanecieron cerradas por año años y afirmó que Chile no busca “alinearse incondicionalmente” ni desconocer la realidad del país.

La reunión, por fin, será un nuevo paso dentro de ese proceso de acercamiento. Para Kast, la reunión representa también una oportunidad para plantear de manera directa a Rodríguez las preocupaciones de Chile acerca de la migración, las relaciones consulares y la situación de los venezolanos que se mantienen en el país.

Rodríguez de momento mantiene en Nueva York una intensa agenda internacional en la Asamblea General de la ONU, después de haberse encontrado igualmente con el presidente Donald Trump y con otros mandatarios.

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