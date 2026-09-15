"Muchos van a terminar vestidos de naranja": exdiputado de la Asamblea Nacional por declaratoria de Saab en EE. UU.

Carlos Paparoni, dirigente político de Primero Justicia y exdiputado venezolano, quien estuvo presente en la audiencia de Alex Saab, destacó la importancia de que el testaferro de Nicolás Maduro aceptara su culpabilidad ante la justicia de Estados Unidos. "Oír a Alex Saab declararse culpable y además que abra un proceso de colaboración con la justicia americana, por supuesto que sí tiene una importancia fundamental", comentó.