NTN24
Martes, 15 de septiembre de 2026
Martes, 15 de septiembre de 2026
Álex Saab
Programa: La Tarde

"Muchos van a terminar vestidos de naranja": exdiputado de la Asamblea Nacional por declaratoria de Saab en EE. UU.

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Paparoni, dirigente político de Primero Justicia y exdiputado venezolano, quien estuvo presente en la audiencia de Alex Saab, destacó la importancia de que el testaferro de Nicolás Maduro aceptara su culpabilidad ante la justicia de Estados Unidos. "Oír a Alex Saab declararse culpable y además que abra un proceso de colaboración con la justicia americana, por supuesto que sí tiene una importancia fundamental", comentó.

También le puede interesar

Alex Saab y Nicolás Maduro (EFE)
Álex Saab

"Muchos van a terminar vestidos de naranja": exdiputado de la Asamblea Nacional por declaratoria de Saab en EE. UU.

Abelardo de la Espriella y alias "Iván Mordisco" | Fotos: AFP
Iván Mordisco

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

Premio Nobel de Paz, María Corina Machado-Foto: EFE
María Corina Machado

“Seguimos comprometidos”: Gobierno Trump habla del posible regreso de Machado a Venezuela

María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

María Elvira Salazar explota en el Congreso contra los Ortega Murillo: "Los observamos"

Gustavo Petro/ Marco Rubio y Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Gustavo Petro

La explosiva carta que envió Álvaro Leyva a Marco Rubio sobre el presunto plan de Gustavo Petro contra Abelardo de la Espriella

Fuerzas armadas colombianas rescatan a ocho secuestrados del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Ejército de Colombia

Golpe al ELN: El Ejército colombiano liberó, con ayuda de EEUU, a 8 secuestrados en el Catatumbo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el poderoso escudo antidrones de Ucrania: expertos explican los detalles de esta moderna "armadura"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Muchos van a terminar vestidos de naranja": exdiputado de la Asamblea Nacional por declaratoria de Saab en EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Lo que le ha costado a EEUU la guerra contra el régimen de Irán: Escasez de municiones y daños graves a la flota militar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Saab se declaró culpable: Así era como Diosdado Cabello negaba vínculos con el testaferro de Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Pdvsa - Foto AFP
Administración Trump

Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales

Alex Saab - Foto EFE
Juicio contra Alex Saab

¿A quién protege? Alex Saab se declararía sorpresivamente culpable en EE. UU.: advierten que "podría incriminar presidentes"

Refuerzan la seguridad en COlombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

De la Espriella refuerza la seguridad de una zona de Colombia con soldados, vehículos blindados y equipos antidrones

Diosdado Cabello/ Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está colaborando para evitar hacer compañía a Nicolás Maduro": analista sobre caso Alex Saab

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

Contundente: María Corina Machado exige avances en la mesa de diálogos en Venezuela

Más de Judicial

Ver más
Bocetos de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante su segunda comparecencia judicial ante la corte de Nueva York - Foto de referencia: EFE
Juicio contra Maduro

Defensa de Nicolás Maduro pide desestimar acusación federal en Nueva York alegando "inmunidad soberana"

Marco Rubio visitará Colombia.
Criminales

Operativo contra Bendito Menor fue DE PRECISIÓN gracias a ayuda de EEUU; visita de Rubio será clave

Estatua de la Libertad en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Agentes de inmigración de Estados Unidos arrestan a capitán de barco que sería el responsable de un accidente trágico en Nueva York

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Así fue el primer gol de Luis Díaz en el debut del Bayern Múnich en la Bundesliga

Estados Unidos aumenta su presencia militar en territotio cercano a Cuba - Foto de referencia: Canva
Presión sobre régimen de Cuba

Aumenta la presencia militar de Estados Unidos en país cercano de Cuba: “El tablero es estratégico”

Alias 'Bendito Menor'
Abelardo de la Espriella

Alias 'Bendito Menor' le pidió matrimonio a su pareja, ‘La Bebecita’, y lo mostró todo en redes sociales: el video habría sido clave antes del operativo

Abelardo De La Espriella dio ultimátum a delincuentes - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella da ultimátum a "los bandidos" y dio orden a la nueva cúpula militar: "La paz que se impone con la fuerza de las armas"

Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Jugador sorprende al anunciar que se retira de su selección donde fue figura tras disputar el Mundial 2026

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

De La Espriella anunció cuatro "golpes" contra el crimen organizado incluido el abatimiento de dos "integrantes del Clan del Golfo"

Proyección artística de una persona rodeada de sombras en interiores - Foto de referencia: Pexels
Trata de personas

ONG detalla que 99 % de las niñas víctimas de trata en la frontera entre Colombia y Venezuela son de nacionalidad venezolana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023