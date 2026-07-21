El fútbol se apodera de EE.UU.: 60 millones de espectadores siguieron el partido entre España y Argentina

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina, disputada el pasado 19 de julio , llegó a tener un pico de audiencia de más de 60 millones de espectadores en Estados Unidos , según cifras preliminares difundidas por Fox y Telemundo.

El encuentro, que terminó con triunfo español por 1-0, se abrió así en uno de los acontecimientos deportivos más vistos de la historia reciente del país.

Según datos de Nielsen Media Research, la transmisión en inglés de Fox registró una audiencia promedio de 38,937 millones de espectadores y alcanzó un pico de 51,6 millones, cifras que establecieron un nuevo récord para una transmisión de fútbol en inglés en Estados Unidos. A estos números se sumaron los 22,6 millones de espectadores que, según datos preliminares de Telemundo, siguieron la final en español.

El resultado combinado supera los 60 millones de espectadores, pero la cifra no representa como tal el número exacto de personas que vieron el encuentro, debido a que los sistemas de medición pueden no contar de forma completa a quienes vieron el partido en reuniones familiares, bares u otros espacios colectivos.

El interés por la final también demuestra el crecimiento de la audiencia del fútbol en Estados Unidos. Fox transmitió los 104 partidos del torneo en inglés a través de sus diferentes plataformas y registró una media de 7,7 millones de espectadores por partido, muy por encima de los 3,588 millones de promedio de 2022 y los 2,77 millones de 2018.

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La atención se mantuvo de igual forma tras la eliminación de Estados Unidos en los octavos de final frente a Bélgica. Figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland ayudaron a ampliar el atractivo del torneo entre el público norteamericano.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, experimentó el impacto del campeonato, que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones y 104 encuentros. El dirigente aseguró que la asistencia a los estadios se acercó a los siete millones de personas y especuló que millas de millones siguieron el torneo desde sus hogares. No obstante, las cifras oficiales de audiencia global aún están pendientes de publicación.