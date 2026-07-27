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Lunes, 27 de julio de 2026
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Brasil

Exseleccionador campeón del Mundo con Brasil salió de terapia intensiva tras urgencia médica

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Carlos Alberto Parreira, exentrenador de la selección de Brasil - Foto: EFE
Carlos Alberto Parreira, exentrenador de la selección de Brasil - Foto: EFE
Fue hospitalizado el 16 de junio por una inflamación pulmonar y enfrenta problemas renales.

Un exentrenador de la selección brasileña, que fue campeón del Mundo con la "canarinha", logró salir de terapia intensiva tras presentar graves problemas de salud en los últimos días.

El exseleccionador brasileño Carlos Alberto Parreira salió de terapia intensiva y presenta una "mejora clínica" en su "cuadro global", informó este lunes el hospital de Rio de Janeiro en el que está internado desde mediados de junio.

Técnico campeón con Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994, Parreira, de 83 años, fue trasladado a una unidad semi-intensiva.

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Fue hospitalizado el 16 de junio por una inflamación pulmonar y enfrenta problemas renales.

Está "lúcido, colaborativo y con su función renal estabilizada", según el más reciente parte médico del Hospital Samaritano de Rio de Janeiro.

Parreira llevó a la Canarinha a ganar el cuarto de sus cinco títulos mundiales, con Romario y Bebeto como grandes figuras.

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Tiene el récord de seis participaciones como director técnico en Mundiales, al mando de Kuwait en España 1982, Emiratos Árabes Unidos en Italia 1990, Brasil en Estados Unidos 1994 y Alemania 2006, Arabia Saudita en Francia 1998 y la selección anfitriona en Sudáfrica 2010.

Fue diagnosticado en 2023 de un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el sistema linfático.

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