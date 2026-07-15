Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Nacido en Niza (Francia) y radicado en Colombia desde los 12 años, el hoy presidente del Grupo Aviatur ha dedicado más de cinco décadas a impulsar una industria que, para él, va mucho más allá de los viajes: una herramienta para generar desarrollo económico, fortalecer las regiones y promover la conservación de los ecosistemas.

Esa visión cobra hoy mayor vigencia, cuando los viajeros buscan experiencias de naturaleza, avistamiento de aves, turismo comunitario y destinos alejados del turismo masivo.

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"Lo que más nos piden nuestros corresponsales en el exterior es el turismo ecológico y el turismo sostenible. Colombia se presta mucho para eso", afirmó en entrevista con el programa Clic Verde de NTN24.

Para Bessudo, Colombia reúne condiciones difíciles de encontrar en otros países. La riqueza de sus bosques, selvas, montañas y costas, sumada a un territorio que aún conserva amplias áreas poco intervenidas, la convierten en uno de los destinos con mayor potencial para el turismo ecológico.

Pero ese desarrollo, insiste, solo es posible si las comunidades tienen un papel protagónico. El turismo sostenible no consiste únicamente en visitar un lugar, sino en construir experiencias junto a quienes habitan el territorio, respetando sus decisiones, su cultura y sus tiempos.

"Quienes deben decidir si quieren recibir o no turistas son las mismísimas poblaciones. Eso hay que respetarlo", señaló.

Para el presidente de Aviatur, la participación de guías locales y emprendimientos comunitarios permite que los beneficios del turismo lleguen directamente a las regiones y contribuyan a su desarrollo. No obstante, advirtió que la seguridad continúa siendo un factor determinante para el crecimiento del sector.

"No puede haber violencia coexistiendo con un turismo responsable. No hay nada más sensible que las corrientes turísticas", sostuvo.

A lo largo de su carrera, Bessudo también ha defendido la necesidad de proyectar una imagen internacional de Colombia basada en aquello que realmente distingue al país: su biodiversidad, su patrimonio cultural y la diversidad de sus paisajes.

Más que promover destinos, su legado ha consistido en impulsar una forma distinta de recorrer Colombia: una que entiende que conocer el territorio también puede convertirse en una manera de protegerlo.