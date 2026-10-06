Nueva York declara emergencia por brote de sarampión: Pensilvania supera los 1.000 casos

Nueva York declaró una emergencia estatal por el incremento de los casos de sarampión, y por su parte, Pensilvania superó los 1.000 contagios y enfrenta el mayor brote de la enfermedad en más de 30 años.

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió el lunes una orden ejecutiva para ampliar la respuesta sanitaria frente a la propagación del virus, sobre todo en comunidades rurales con bajos niveles de vacunación. La medida va a estar vigente hasta el 4 de noviembre y busca hacer más sencilla la vacunación como la detección de nuevos casos.

Hasta el 3 de octubre, Nueva York confirmó 108 casos de sarampión en 2026. De ellos, siete son correspondientes a la ciudad de Nueva York y 101 al resto del estado. Desde el 15 de julio se identificaron 92 casos en comunidades rurales que se distribuyen en 18 condados, según las autoridades estatales.

La orden de Hochul amplía el grupo de profesionales que pueden participar en la respuesta. Entre otras disposiciones, deja que enfermeros registrados pidan pruebas para detectar sarampión y que farmacéuticos y otros trabajadores sanitarios administren vacunas en contra de la enfermedad bajo las nuevas condiciones establecidas. La vacunación sigue necesitado el consentimiento del paciente o de su representante legal.

“Nadie debería enfermar gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación”, aseguró Hochul al anunciar la emergencia, según el comunicado divulgado por las autoridades de Nueva York.

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La situación es aún más crítica en la vecina Pensilvania. El Departamento de Salud estatal notificó que hasta el 5 de octubre se han confirmado 1.004 casos en 39 condados, con 198 hospitalizaciones y cinco muertes que se asociasen al sarampión. El brote inició a finales de abril, al oeste de Filadelfia.

El aumento transforma a este en el mayor brote estatal de sarampión en Estados Unidos en más de 30 años. En septiembre, las autoridades de Pensilvania gestionaron más de 53.000 dosis de la vacuna triple vírica, más del doble de lo habitual para un mes.

El repunte forma parte de una situación nacional más amplia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tenían el conteo de 3.887 casos confirmados en Estados Unidos hasta el 1 de octubre, con 42 nuevos brotes registrados en 2026. El 95 % de los casos confirmados se asociaban a brotes.