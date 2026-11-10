Fiscalía de Paraguay logró abrir la bóveda secreta descubierta detrás de una pared falsa en mansión de Santiago Peña: esto encontraron

La Fiscalía de Paraguay junto a agentes policiales lograron abrir este martes la bóveda secreta de la mansión de Santiago Peña, el expresidente paraguayo destituido tras la debacle del banco Ueno Bank.

La mansión, localizada a las afueras de Asunción, en San Bernardino, tenía una bóveda escondida detrás de una pared falsa que fue descubierta por los fiscales en el allanamiento realizado el pasado domingo.

El Ministerio Público dio a conocer este martes que la bóveda fue abierta este martes y dio a conocer lo que se encontró.

La Fiscalía detalla qué encontraron en la bóveda secreta

Silvia González, fiscal delegada, explicó los utensilios que se encontraron al interior de la bóveda escondida en una pared falsa.

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"La bóveda resulta una sala de pánico. No tenía nada al interior. Es una habitación vacía, que es nueva y no se encuentra utilizada", indicó la fiscal.

A su vez, explicó que el exmandatario Santiago Peña colaboró para la apertura de la bóveda secreta proporcionando una llave de seguridad.

"Nosotros nos constituimos en el lugar donde él se encuentra para obtener los datos y proporcionó los datos para la apertura", declaró.

No obstante, indicó que se utilizó "un poco la fuerza" para la apertura.

Sala de pánico, diseñada para situaciones de peligro