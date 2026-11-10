NTN24
Martes, 10 de noviembre de 2026
Martes, 10 de noviembre de 2026
Paraguay

Fiscalía de Paraguay logró abrir la bóveda secreta descubierta detrás de una pared falsa en mansión de Santiago Peña: esto encontraron

noviembre 10, 2026
Por: Luis Cifuentes
Allanamiento a mansión de Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Fotos AFP
Allanamiento a mansión de Santiago Peña, expresidente de Paraguay - Fotos AFP
La mansión, localizada a las afueras de Asunción, en San Bernardino, tenía una bóveda escondida detrás de una pared falsa.

La Fiscalía de Paraguay junto a agentes policiales lograron abrir este martes la bóveda secreta de la mansión de Santiago Peña, el expresidente paraguayo destituido tras la debacle del banco Ueno Bank.

La mansión, localizada a las afueras de Asunción, en San Bernardino, tenía una bóveda escondida detrás de una pared falsa que fue descubierta por los fiscales en el allanamiento realizado el pasado domingo.

o

El Ministerio Público dio a conocer este martes que la bóveda fue abierta este martes y dio a conocer lo que se encontró.

La Fiscalía detalla qué encontraron en la bóveda secreta

Silvia González, fiscal delegada, explicó los utensilios que se encontraron al interior de la bóveda escondida en una pared falsa.

o

"La bóveda resulta una sala de pánico. No tenía nada al interior. Es una habitación vacía, que es nueva y no se encuentra utilizada", indicó la fiscal.

A su vez, explicó que el exmandatario Santiago Peña colaboró para la apertura de la bóveda secreta proporcionando una llave de seguridad.

"Nosotros nos constituimos en el lugar donde él se encuentra para obtener los datos y proporcionó los datos para la apertura", declaró.

No obstante, indicó que se utilizó "un poco la fuerza" para la apertura.

 

 

 

Sala de pánico, diseñada para situaciones de peligro

 

 

Temas relacionados:

Paraguay

Santiago Peña

Escándalo

Casa

Fiscal

Ministerio Público

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Más de 20 sargentos del GNB vinculados al caso “Cotiza” se declararon en huelga de hambre indefinida

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Admisión de que el país está en bancarrota”: analista tras anuncio desde Irán sobre conflicto con EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Una explosión controlada: Fiscalía de Paraguay estudia detonar la bóveda secreta de Santiago Peña

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Bukele publica imágenes de exitoso ataque aéreo contra la 'Casa de la muerte' de pandilla haitiana

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump asegura que pronto terminará el conflicto con el régimen de Irán y que ataques no son necesarios

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"La única manera de defenderse de dictaduras es a través de Gobiernos que cumplan la Constitución": Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - Captura de video de la Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella

Los cara a cara de De la Espriella con los criminales: "Siente el miedo de tus víctimas"

Ilustración de audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Cilia Flores

"Recibí asfixias": víctima responde a Maduro y Flores, quienes buscan que les quiten cargos de tortura

Nicolás Maduro fue capturado por tropas estadounidenses el 3 de enero de 2026
Nicolás Maduro

En vilo en EE. UU. el futuro de uno de los estrategas de la operación para capturar a Maduro

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda a miembros de fuerzas militares-Foto: Redes
Abelardo de la Espriella

“Tiene un impacto en la moral de las tropas”: experto sobre participación del presidente en operativos

Ilustración de Cilia Flores y Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Maduro y Cilia Flores buscan evitar ser juzgados en EE. UU. argumentando inmunidad como "jefes de Estado"

Más de Judicial

Ver más
Unidades policiales en Barinas, Venezuela - Rafael José López, aficionado del Zamora FC - Fotos: X
Asesinato

Brutal ataque contra un fanático del Zamora FC en Barinas terminó con más de 80 detenidos

Ronald Ojeda - Archivo
Ronald Ojeda Moreno

Justicia chilena condena a 20 años de prisión a hombre acusado de asesinar al teniente venezolano Ronald Ojeda

Foto de referencia (Canva)
Justicia

EE. UU. condenó a 12 años de prisión a venezolano que lavó miles de millones de dólares para el narcotráfico mediante criptomonedas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La Habana, Cuba - Foto de referencia: EFE
Presión sobre régimen de Cuba

Estados Unidos sanciona a banco del régimen cubano por sus vínculos con entidad iraní

Muerte de Mathias Saintil/ Soldados de El Salvador en Haití | Fotos: AFP y captura de pantalla
Haití

Muere peligroso pandillero: fue herido en ataque con drones en medio de ofensiva de Bukele en Haití

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regreso María Corina Machado

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Accidente férreo en Toledo, España - Foto: EFE
Accidente de tren

Nuevo accidente ferroviario en España reabre debate sobre seguridad e inversión en infraestructura

Foto de referencia (Canva)
Ébola

OMS advierte que África se enfrenta a un brote de ébola "complejo" tras su propagación a Nigeria

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Descartan presencia de Delcy Rodríguez en Cumbre Iberoamericana que se cumplirá en Madrid: esta será la persona que irá en su representación

Russell Brand - EFE
Actor

El reconocido actor Russell Brand, de 'Cuentos que no son cuentos', fue declarado culpable de violación y agresión sexual en Londres: así va su caso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023