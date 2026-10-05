Estados Unidos monitorea reportes de una posible infección en Rusia tras la muerte de una trabajadora en un laboratorio

Estados Unidos monitorea los informes sobre una infección en un laboratorio de Rusia, aunque considera que no hay motivos para alarmarse, declaró este lunes el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Los viajes entre Estados Unidos y Rusia son muy pocos, obviamente, pero como cualquier otra cosa, algo así puede salirse y propagarse rápidamente", dijo Rubio a la prensa poco antes de partir en visita a Islandia.

"Observamos y monitoreamos esto de cerca. No creo que haya motivo para alarmarse, pero sí para mantenernos vigilantes. Y es lo que estamos haciendo", añadió al referirse a la preocupación que generó la muerte de una empleada de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia.

Las autoridades rusas aseguraron este lunes que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está "bajo control".

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. Su forma neumónica es altamente contagiosa y puede resultar mortal si no se trata rápidamente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Entretanto, las autoridades rusas intentaron este lunes calmar la preocupación suscitada por la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia, al asegurar que las pruebas realizadas tras su fallecimiento no detectaron rastros de la enfermedad y que la situación está "bajo control".

La muerte de Daria Chipilova, técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, había generado inquietud después de que un medio informara de que podría haber contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo.

Sin embargo, una comisión especial de expertos concluyó que la causa de la muerte fue una "neumonía de etiología indeterminada", afirmó el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev.

La investigación realizada por la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor determinó que "no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas", dijo el responsable regional en Telegram.

Kobzev aseguró además que la situación sanitaria en la región es "estable" y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que se conoció el fallecimiento.

"La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos", afirmó.