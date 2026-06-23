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Becas de estudio

OEA abre programa de 200 becas en universidad europea para estudiantes latinoamericanos y caribeños que cierra en una semana

junio 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Beca en Europa - Fotos Canva de referencia
Beca en Europa - Fotos Canva de referencia
La selección de los beneficiarios se realizará considerando el mérito académico, la trayectoria profesional y la adecuación del perfil del candidato.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad Internacional de Valencia (VIU) abrieron una nueva convocatoria de becas para maestrías oficiales que beneficiará a 200 estudiantes latinoamericanos y caribeños.

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Las becas serán para estudiar de manera virtual en la VIU, una universidad privada de España que hace parte de la red de educación superior Planeta Formación y Universidades.

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El programa de educación online, cabe resaltar, funciona como alternativa para todos los profesionales de la región que buscan especializarse sin abandonar sus trabajos o migrar de país.

La iniciativa hace parte de los programas de cooperación educativa impulsados por la Secretaría General de la OEA y permitirá acceder a estudios de posgrado en áreas como Empresa, Comunicación, Salud, Educación, Artes y Humanidades, Jurídico, Ciencia y Tecnología.

Es importante mencionar que todos los programas sin excepción se desarrollarán bajo modalidad online y tendrán una duración de 12 meses que comprende el periodo de 2026 al 2027, según informó la Universidad.

Las becas cubrirán el 60% del valor de la matrícula y estarán dirigidas exclusivamente a estudiantes de nuevo ingreso, es decir que, quienes ya están cursando algún programa en la institución, no podrán aplicar a la convocatoria.

Los estudiantes que quieran aplicar a la convocatoria pueden completar previamente un proceso de admisión y contar con aceptación oficial por parte de los directivos en alguno de los programas participantes.

Al igual que en la mayoría de las convocatorias de este estilo, es importante tener en cuenta que la selección de los beneficiarios se realizará considerando el mérito académico, la trayectoria profesional y la adecuación del perfil del candidato al programa seleccionado.

El período de postulación estará hasta el 30 de junio de 2026, por lo que los interesados tienen una semana para aplicar en la plataforma oficial. La matrícula para los seleccionados se realizará en octubre del mismo año.

El sitio oficial para esta convocatoria será el único en el que los interesados podrán conocer los requisitos completos, programas disponibles y detalles del proceso de aplicación.

La alianza entre VIU y la OEA, entretanto, busca contribuir a ampliar el acceso a formación especializada e internacional para profesionales latinoamericanos y caribeños.

Se trata de una misión que tiene como objetivo preparar a los profesionales para impactar positivamente en escenarios laborales atravesados por la digitalización, la transformación tecnológica y la necesidad de actualización constante.

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La VIU cuenta actualmente con más de 26.500 estudiantes de 87 nacionalidades y presencia en 88 países, lo que la ubica como una de las principales universidades online del mundo hispanohablante.

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