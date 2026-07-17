Madre remueve, con sus propias manos, los escombros de un edificio en Venezuela en busca de su hija fallecida

El dolor no termina para los venezolanos tras la tragedia que ocurrió por los dos terremotos que sacudieron al país. Padres y madres se encuentran buscando entre los escombros los cuerpos de sus hijos, pues ya no guardan esperanza de encontrarlos con vida y solo esperan darles cristiana sepultura. Es el caso de Selene Malaone, una madre venezolana que perdió a su hija de 16 años en esta catástrofe y le contó a NTN24 lo que ocurrió en los momentos del sismo.