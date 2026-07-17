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Viernes, 17 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela
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Madre remueve, con sus propias manos, los escombros de un edificio en Venezuela en busca de su hija fallecida

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El dolor no termina para los venezolanos tras la tragedia que ocurrió por los dos terremotos que sacudieron al país. Padres y madres se encuentran buscando entre los escombros los cuerpos de sus hijos, pues ya no guardan esperanza de encontrarlos con vida y solo esperan darles cristiana sepultura. Es el caso de Selene Malaone, una madre venezolana que perdió a su hija de 16 años en esta catástrofe y le contó a NTN24 lo que ocurrió en los momentos del sismo.

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