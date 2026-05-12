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Martes, 12 de mayo de 2026
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Manifestaciones

Multitudinarias protestas en Argentina tras el recorte de presupuesto a las universidades públicas

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Protestas de estudiantes universitarios en Argentina - Foto: AFP
Protestas de estudiantes universitarios en Argentina - Foto: AFP
Con pancartas con frases como “Los brutos nos quieren brutos” y bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”, una multitudinaria manifestación de estudiantes y maestros se congregó en la Plaza de Mayo.

Este martes, decenas de miles de personas salieron a las calles de Argentina para marchar en contra de los recortes presupuestarios a la educación superior anunciados por el gobierno de Javier Milei.

Con pancartas con frases como “Los brutos nos quieren brutos” y bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”, una multitudinaria manifestación de estudiantes y maestros se congregó en la Plaza de Mayo y otras partes del territorio nacional para exigir el financiamiento del sistema universitario.

La marcha federal universitaria, la cuarta desde que Milei asumió como jefe de Estado en diciembre de 2023, se da tan solo un día después de la publicación sobre una modificación por medio de la cual se anunció el presupuesto con nuevos recortes en las áreas de educación y salud en aras de su política de equilibrio fiscal.

En ese sentido, los universitarios salieron a las calles con la finalidad de exigir la aplicación de una ley que obliga al gobierno a garantizar la aplicación de fondos para el sistema universitario, el cual debe ser actualizado de acuerdo a la inflación.

Una ley que viene enfrentando ajustes desde que Javier Milei asumió como presidente de Argentina; desde aquel momento, las instituciones públicas de educación superior se han visto sometidas a la disminución de presupuesto, pues su inversión cayó del 0,718% del PIB en 2023 al 0,428% en la actualidad, convirtiéndose en un porcentaje inferior desde 1989, de acuerdo con la información del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti).

Aunque durante el 2024 y 2025 el Congreso argentino aprobó dos leyes por medio de las cuales se exige al gobierno destinar fondos para las universidades públicas, Milei las vetó.

Posteriormente, los parlamentarios ratificaron la norma, pero el gobierno consideró que va en contra de su política de equilibrio fiscal y pidió la intervención de la Corte Suprema, que no tiene plazos para resolverlo.

Ante esto, sindicatos de docentes han denunciado que en los últimos años los salarios han tenido una caída del 40% y cientos de profesores han renunciado.

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