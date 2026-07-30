Canciller de Milei asegura que Rosalía borró publicación sobre Argentina porque le “dolió el bolsillo”

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, arremetió este miércoles contra la cantante española Rosalía, asegurando que la artista debió retractarse y eliminar una polémica publicación sobre la selección Argentina de fútbol únicamente porque le “dolió el bolsillo”.

El choque diplomático y mediático comenzó luego de que la intérprete catalana compartiera un video de la actriz Mia Khalifa con el mensaje “como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en alusión a la caída de la Albiceleste frente a España en la final del Mundial de 2026.

Tras recibir miles de mensajes de rechazo y llamados a boicotear sus shows en territorio argentino, Rosalía eliminó el contenido y pidió disculpas públicas afirmando que "no había leído el texto" y que solo quería compartir el tema musical La Perla.

​Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Javier Milei desestimó la explicación de la cantante. "Fíjense cómo la reacción de la red social generó el recule en chancletas, porque salió Rosalía, porque le empezó a doler el bolsillo, a dar marcha atrás", aseveró Quirno en declaraciones radiales.

El canciller vinculó lo sucedido con una supuesta campaña internacional coordinada para difamar al país suramericano tras la cita orbital.

En sus declaraciones, Quirno también cargó contra otras figuras internacionales que han cuestionado a la nación o las políticas del presidente Javier Milei, mencionando al actor estadounidense Samuel L. Jackson y al español Javier Bardem.

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A pesar de los llamados al boicot y la devolución masiva de boletos en redes sociales, la productora a cargo de las presentaciones de Rosalía confirmó que las solicitudes de reembolso no alcanzaron el 1 % de las 50.000 entradas vendidas para sus cuatro fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires.