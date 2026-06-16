Embajada de país sudamericano en Europa anuncia convocatoria para programa de becas del ciclo académico 2026–2027: esto se sabe

La Embajada de Colombia en España, en alianza con EAE Business School, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, anunció una nueva convocatoria de becas para el ciclo académico 2026–2027.

El programa está dirigido a profesionales colombianos residentes en España interesados en cursar maestrías en una de las escuelas de negocios con mayor proyección internacional en Europa.

VEA TAMBIÉN Multitudinarias protestas en Argentina tras el recorte de presupuesto a las universidades públicas o

La iniciativa contempla un total de 10 becas del 50% del valor de la matrícula enfocada en perfiles que, según el anuncio, busquen fortalecer su carrera en áreas clave del entorno empresarial actual.

Los programas disponibles para esta convocatoria son Máster de Formación Permanente en Dirección y Gestión de la Sostenibilidad, Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública y Máster Universitario en Comunicación Digital y Responsabilidad Social Corporativa en el campus de Madrid.

En el campus Barcelona, por su parte, los programas son Máster en Big Data & Analytics, Máster en Dirección de Marketing, Máster en Management STEM, Máster en Marketing Digital & Growth Hacking y Máster en Recursos Humanos.

El proceso de postulación estará abierto hasta el 30 de junio de 2026 y los candidatos deberán tener nacionalidad colombiana, ser residentes en España, tener título universitario, experiencia profesional, destacar por sus méritos y nivel académico, y cumplir con los requisitos de admisión establecidos por EAE Business School.

Solo serán válidas las postulaciones hechas a través de la web oficial https://ayudasestudiocol.planetaformacion.com/

Los perfiles beneficiados serán elegidos por un comité y la evaluación será con base en criterios académicos y perfil profesional, en un proceso que busca identificar candidatos con alto potencial de desarrollo e impacto en sus sectores.

Se trata de un nuevo programa de becas que es resultado de una de las varias colaboraciones que se han dado entre Planeta Formación y Universidades y la Embajada de Colombia en España, desde 2023.

La alianza contempla ofrecer programas de ayudas al estudio dirigidos a ciudadanos colombianos residentes en España para promover la educación superior entre jóvenes profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos e impactar positivamente en sus comunidades.

VEA TAMBIÉN La OEA lanza 200 becas para que estudiantes en América Latina y el Caribe cursen maestrías en importante Universidad de Europa: estos son los programas y cómo aplicar o

En el caso de EAE Business School, tanto la sede de Madrid como la de Barcelona han desarrollado un modelo académico centrado en la empleabilidad, integrando formación teórica con aplicación práctica, proyectos reales y vinculación constante con el tejido empresarial.