La reforma pensional entrará en vigor en 2027 en Colombia: Corte exige a la Cámara subsanar fallas en puntos específicos

Tras dos años de intensos debates e incertidumbre, la Corte Constitucional emitió un esperado fallo que marca el rumbo del futuro de la vejez en Colombia: con una votación de 7 a 1, el tribunal declaró constitucional la mayor parte de la reforma pensional.

La decisión deja en pie los pilares fundamentales del nuevo modelo, los cuales entrarán a regir formalmente el 1 de abril de 2027.

Para garantizar la legalidad absoluta del texto, el alto tribunal ordenó al Congreso de la República corregir varios artículos específicos debido a vicios de procedimiento cometidos durante su aprobación en la Cámara de Representantes.

La Cámara tendrá un plazo estricto de 30 días a partir del 17 de septiembre para volver a debatir y votar adecuadamente estos puntos devueltos.

¿Qué es exactamente lo que el Congreso debe corregir?

Para comprender de manera sencilla el alcance de este ajuste, los artículos devueltos no fueron anulados por su contenido, sino porque no se discutieron con la transparencia requerida. Entre los temas más sensibles que deberán votarse nuevamente se destacan tres ejes:

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1. Impuestos a las pensiones altas (Artículo 84): se deberá volver a debatir la regla que exime del impuesto de renta a las mesadas pensionales inferiores a 1.000 UVT mensuales ($47.065.000 en 2024), gravando únicamente a quienes superen dicho monto.

2. Régimen para comunidades étnicas y campesinas (Artículo 93): el Congreso tendrá que discutir formalmente las normas especiales de protección para pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos.

3. Manejo de las inversiones del Fondo de Ahorro (Artículo 92): se someterá a un nuevo debate la directriz que dicta cómo el Banco de la República debe invertir los recursos pensionales para garantizar mesadas estables, seguras y protegidas del riesgo.

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En consecuencia, mientras el grueso del sistema pensional queda plenamente blindado para entrar en vigor en 2027, el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, deberá liderar estos debates de subsanación para enviar las actas finales a la Corte y asegurar que la reforma pensional quede 100% perfeccionada para todos los colombianos.