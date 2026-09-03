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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Venezuela

Estados Unidos revela si China tendrá acceso a los ingresos del petróleo venezolano ante deuda que tiene el régimen

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. (EFE)
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. (EFE)
El secretario de Energía Chris Wright afirmó que Washington trabaja en una reestructuración de la deuda, pero no explicó cómo será el proceso.

Estados Unidos ha aclarado que China no va a tener derechos de cobro en los ingresos que se generen por la nueva producción petrolera de Venezuela en medio de los acuerdos que han sido impulsados por Washington para reactivar la industria de hidrocarburos venezolanos.

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El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, ha hecho la precisión en una entrevista con Bloomberg Television desde Caracas, donde afirmó que los ingresos que provengan del incremento de la producción de crudo venezolano no van a estar destinados al pago de las obligaciones que el régimen tiene con China.

La declaración sucede luego de que Pekín reclamara que sus intereses y derechos legítimos en Venezuela fuesen protegidos ante los nuevos acuerdos petroleros que están promoviendo a administración de Donald Trump.

Wright indicó que Estados Unidos está trabajando también en una posible reestructuración de la deuda venezolana, pero no ofreció detalles acerca del mecanismo que se usaría ni sobre las condiciones para los distintos acreedores.

La precisión de Washington obtiene relevancia por el historial de financiamiento entre Caracas y Pekín. China dio durante años importantes préstamos al régimen venezolano, muchos de ellos habían sido respaldados por compromisos de suministro de petróleo. Parte de esas obligaciones han sido atendidas por medio de envíos de crudo, volviendo al sector petrolero en una de las garantías más importantes de la deuda.

Ahora bien, el esquema que plantea Estados Unidos señala a separar la producción petrolera que se genere por medio de las nuevas inversiones de esas obligaciones pendientes. Bloomberg Línea de igual forma reportó que Wright aseguró que China no va a tener derechos en los ingresos de la nueva producción y que las autoridades de Estados Unidos están buscando una fórmula para reestructurar la deuda venezolana.

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La discusión aparece al tiempo que Washington avanza en una transformación de la industria petrolera venezolana. Empresas internacionales anunciaron nuevas inversiones y acuerdos para incrementar la producción, en un sector que en años estuvo marcado por el deterioro de la infraestructura, la caída de la extracción y la presencia de capitales chinos y rusos.

Reuters también informó esta semana que una compañía norteamericana asumirá operaciones en distintos campos petroleros que antes estaban vinculados con empresas chinas y rusas, como parte del nuevo acuerdo energético impulsado por Washington.

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