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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella advirtió al ELN tras la confirmación de que tiene secuestrados a tres policías y a una civil: “No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública”

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella lanzó advertencia al ELN - EFE
Abelardo de la Espriella lanzó advertencia al ELN - EFE
Entre los secuestrados está el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

El ELN confirmó que mantiene en su poder a tres integrantes de la Policía Nacional que fueron secuestrados el pasado 17 de agosto en Norte de Santander y difundió una primera prueba de supervivencia de los uniformados.

Se trata del mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), quienes fueron interceptados cuando se movilizaban por la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, en jurisdicción de Bucarasica.

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De acuerdo con la información conocida este jueves 17 de septiembre, la prueba de supervivencia está acompañada de un comunicado del ELN, en el que la guerrilla asegura que junto a los tres policías también fue secuestrada una mujer identificada como Angi Jácome, a quien presenta como una civil. Las afirmaciones hechas por el grupo armado sobre Jácome son señalamientos de la propia organización y no deben presentarse como hechos judicialmente establecidos.

El secuestro ocurrió el 17 de agosto, cuando los tres uniformados se desplazaban en un vehículo por el sector conocido como La Curva. Según los primeros reportes, hombres armados los interceptaron y posteriormente se llevaron el automóvil, que fue encontrado abandonado. Las autoridades habían señalado inicialmente al ELN como una de las principales hipótesis y, posteriormente, la inteligencia militar y policial apuntó a integrantes de la estructura Camilo Torres, bajo el mando de alias ‘Zorrito’.

Ese mismo día del secuestro, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó la retención y anunció que había ordenado desplegar las capacidades de la Fuerza Pública para encontrar a los tres policías, llevarlos de regreso con vida y capturar a los responsables.

Ahora, un mes después del secuestro, la entrega de esta prueba de supervivencia constituye la primera confirmación pública del ELN sobre la situación de los uniformados. Sus familiares habían realizado movilizaciones y reclamado precisamente la entrega de una prueba que permitiera conocer que permanecían con vida.

El caso se conoce, además, pocos días después de una operación de la Fuerza Pública en Convención, Norte de Santander, en la que fueron rescatadas ocho personas que permanecían secuestradas por el ELN. El operativo fue anunciado el 15 de septiembre por el propio presidente De la Espriella.

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Ahora, el mandatario se pronunció por medio de X y aseguró que no está dispuesto a realizar un “canje”. Además, afirmó que la vida de los colombianos no es moneda de negociación.

Que les quede claro: NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”, aseveró.

Del mismo modo, el presidente lanzó una advertencia y ordenó que fueran liberados de inmediato.

No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley. Libérenlos inmediatamente, sanos y salvos, y sin condiciones”, indicó.

Hasta el momento, los tres policías continúan en poder del ELN y sus familias mantienen el llamado para que sean liberados sanos y salvos.

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