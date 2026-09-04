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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Leonel Messi

Exfutbolista publica inédito video en el que se ve a Messi en 2010 hacer jugada imperceptible a la vista y sin pararse de una silla en habitación de hotel

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi - AFP
Lionel Messi - AFP
Las imágenes han provocado una lluvia de elogios a Messi en un momento de nostalgia para muchos pues el argentino anunció hace apenas unos días que se retira de la selección de su país.

El exfutbolista argentino Jonás Gutiérrez, quien integró la selección de su país en el Mundial de Sudáfrica 2010, publicó un inédito video de la época en la que aparece el delantero argentino Lionel Messi.

El video ha emocionado a los fanáticos del fútbol pues sale un joven Messi exponiendo unas habilidades que muchos quizás ya habían olvidado tras casi dos décadas.

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Messi sale en la cinta sentado en una habitación de la concentración de la selección argentina mientras hace unos trucos con sus pies que por momentos se hacen imperceptibles para la vista.

Las imágenes han provocado una lluvia de elogios a Messi en un momento de nostalgia para muchos pues el argentino anunció hace apenas unos días que se retira de la selección de su país.

“Lo vi 10 veces y lo voy a mirar 10 veces más, la sonrisa cada vez que toca la pelota es la misma que la nuestra viéndolo hacer jueguitos. Es impresionante que no se le cae nunca, un talento de otro planeta”, afirmó un acertado fanático al ver el video que fue publicado por varios medios, incluido TyC Sports.

El astro Lionel Messi anunció el pasado lunes su retiro de la selección de Argentina, casi un mes y medio después de haber perdido la final del Mundial de 2026 ante España.

El fin de la carrera internacional del crack de 39 años tiene lugar tres semanas más tarde de la muerte de Jorge Messi, padre, representante y pieza angular en la carrera del ahora excapitán de la Albiceleste.

El Diez pone fin de esta manera a 21 años de defender a su país, con el que ganó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2025, así como la Finalissima de 2022.

Tuvo un comienzo turbulento para conquistar a sus compatriotas y trasladar a Argentina la magia con la que enamoró al mundo en el FC Barcelona.

Pero alzó vuelo de la mano del seleccionador Lionel Scaloni, junto a quien comandó la que muchos consideran la mejor selección albiceleste de la historia.

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"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", escribió Messi en Instagram.

El anuncio de su retiro internacional era esperable, pues el futbolista ya había dicho que la Copa del Mundo de Norteamérica, en la que fue una de las grandes figuras, sería su sexta y última.

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