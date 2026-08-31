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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Petróleo en Venezuela

"Vamos a sacar ese petróleo y traerlo": Trump habla sobre acuerdo con el régimen y devela cuánto tiempo podría tardar en llegar a EE. UU. el crudo venezolano

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Trump afirmó que el petróleo venezolano es “algo bueno” y que sirve para “muchas cosas”. “Ya saben, es ideal para el asfalto, las carreteras y todo eso”, indicó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este lunes en una rueda de prensa sobre el reciente acuerdo que su gobierno alcanzó, respecto al sector petrolero, con el régimen venezolano.

“Hay quienes dicen que fue el mejor acuerdo jamás realizado. Veamos qué sucede. Pero hay que resaltar que también fue un acuerdo muy bueno para Venezuela, porque las empresas más poderosas y ricas del mundo entraron en el país para aprovechar un recurso de valor increíble que permanecía inactivo”, expresó.

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Trump resaltó que el objetivo es extraer petróleo que por año ha permanecido inactivo. “Pero nosotros vamos a extraer todo eso; vamos a sacar ese petróleo y traerlo a EE. UU. para nuestras refinerías”.

“Nuestras plantas y refinerías están diseñadas específicamente para el petróleo pesado venezolano. El petróleo pesado es algo bueno, no malo; sirve para muchas cosas. Ya saben, es ideal para el asfalto, las carreteras y todo eso. Así que hacemos muchas cosas con él. Se trata de un acuerdo como ningún otro del que se haya oído hablar; tal vez el mejor acuerdo de la historia. ¿Quién sabe? Pero ya estamos hablando de millones y millones”, aseveró el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si Venezuela debería abandonar la OPEP, el mandatario expresó que eso depende de las personas que están en el poder.

“Depende de ellos. Tenemos una muy buena relación con Venezuela. Son en cierto sentido como un equipo”, indicó.

Trump también develó el tiempo aproximado que podría tardar en llegar el crudo venezolano a Estados Unidos.

“Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares; en realidad, de billones de dólares, y se desembolsarán lo más rápido posible. Una de las cosas que quiero hacer con todo ese petróleo del que disponemos ahora es llenar las reservas estratégicas, y lo haremos con bastante rapidez”, afirmó.

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Expresó que analistas también predijeron que algo así nunca “podría suceder”. “Nadie pensó jamás que fuera posible. Recuerda: Rusia estaba allí, China estaba allí. Ya no están ahí, ¿verdad? ¿Sabe quién está ahí? Estados Unidos está ahí. Todo irá rápido, mucho más rápido de lo que indican los análisis. Hablan de dos o tres años. Pero dos años... bueno, ya sabe que es un periodo de tiempo breve”, afirmó.

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