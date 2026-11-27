La estación de Policía de Arenal, en el sur de Bolívar, fue nuevamente blanco de un ataque con drones cargados de explosivos. Según la información preliminar, un uniformado habría muerto como consecuencia del atentado, mientras que las autoridades desplegaron unidades de apoyo para atender la emergencia.

El presidente Abelardo de la Espriella por medio de sus redes sociales condenó este atentado y lamento el fallecimiento del uniformado.

"Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Arenal, Sur de Bolívar, perpetrado con explosivos lanzados desde un dron, que le arrebató la vida al subintendente Óscar Mauricio Díaz. A su familia y compañeros, toda mi solidaridad. De inmediato ordené que se desplegaran otras las capacidades de inteligencia e investigación para identificar y llevar ante la justicia a los asesinos" indicó el presidente.

Asimismo, aseveró que este crimen no quedará en la impunidad y los responsables deberán pagar.

"¡ESTE CRIMEN NO QUEDARÁ EN LA IMPUNIDAD Y TENDRÁN QUE PAGAR! Atacar a nuestra Fuerza Pública es atacar a Colombia y no vamos a retroceder ante el narcoterrorismo, seguiremos la ofensiva para acabar con esa plaga de una vez por todas", indicó.

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En videos difundidos por ciudadanos en redes sociales quedaron registrados varios disparos y parte de lo ocurrido durante el ataque. En las imágenes se observa a uniformados intentando responder a la incursión de los drones, que al parecer estaban a gran altura, y buscando refugio mientras se escuchaban las detonaciones.

Cabe resaltar que este nuevo caso se suma a los diferentes ataques que se han registrado con estos dispositivos en el país. Uno de los más recientes ocurrió el 23 de noviembre en la estación de Policía de Curumaní, Cesar. El atentado generó el rechazo de diferentes sectores, entre ellos la Gobernación del departamento.

"Atención: rechazamos el ataque con drones contra la estación de Policía de Curumaní. En el Cesar no nos arrodillamos ante el terrorismo. Hay presencia institucional y respuesta inmediata", señaló la entidad.

Asimismo, en otro hecho similar, ocurrido en Condoto, Chocó, se confirmó la muerte del auxiliar de Policía Juan Alcides Murillo Palomino, quien sufrió graves heridas durante un atentado con drones cargados con explosivos.

El uniformado fue trasladado inicialmente al Hospital San José de Condoto y posteriormente remitido al Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, para recibir atención médica especializada. Sin embargo, falleció durante el recorrido, según confirmó la Policía Nacional.

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De acuerdo con la información conocida, el joven se encontraba prestando servicio como centinela cuando ocurrió el ataque, registrado durante la mañana del jueves 26 de noviembre. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, la gravedad de las heridas que sufrió en la cabeza terminó provocando su muerte.

Mientras avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido en Arenal, las autoridades deberán establecer las circunstancias del nuevo ataque y confirmar el balance de personas afectadas. Se espera que en las próximas horas se conozca información oficial sobre el atentado.