Este viernes, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, a través de una notificación roja de Interpol, la Guardia Civil Española retuvo en un puesto de Policía de la isla de Lanzarote al exgobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar.

Esto para hacer efectiva una orden de captura expedida en su contra por los delitos de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

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"Los hechos que se le atribuyen al exgobernador Caicedo fueron denunciados ante la Fiscalía el pasado 2 de julio, fecha en la cual ya había salido del país", señaló la Fiscalía en redes sociales.

Ahora, pocos minutos después del anuncio del organismo, el presidente Abelardo de la Espriella publicó en sus redes sociales la primera fotografía de Caicedo detenido en España.

"¡Bienvenido a la Patria Milagro!", escribió el mandatario en X.

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Cabe recordar que este no es el único lío judicial que enfrenta el excandidato presidencial, pues el pasado 29 de julio, la Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá condenó al también excandidato presidencial por irregularidades relacionadas con la modernización de la red sanitaria de Santa Marta, hechos ocurridos cuando se desempeñó como alcalde.

En el fallo se ordenó su captura y su reclusión en un centro carcelario que deberá determinar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Además, se le impuso una multa de $4.453.229.734 y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

El exalcalde fue declarado responsable de haber direccionado el contrato para la construcción de dichas obras, lo que generó un posible detrimento al patrimonio de la capital del departamento del Magdalena.